Diego Santilli defendió la reforma laboral en el Congreso de la UIA: "Mejoras para todos"

Encolumnar a gobernadores y legisladores tras la agenda libertaria

diego santilli conferencia uia 2 Diego Santilli en la 31° Conferencia Industrial de la UIA.

Diego Santilli anticipó que la “agenda” de las sesiones extraordinarias en el Congreso “tendrá algunas cosas más que las informaremos más adelante y que vienen de la agenda de los gobernadores”, indicó, advirtiendo que “me voy a reunir con todos” los mandatarios provinciales, aunque viene negándose a un encuentro con aquellos que se han mostrado opositores a las políticas anarcocapitalistas.

En ese sentido, Santilli dijo que Milei lo designó en Interior como articulador político entre el Ejecutivo, los gobernadores y el Congreso, con la misión de garantizar los acuerdos necesarios para aprobar el paquete de reformas. “Una tarea difícil”, reconoció, que tiene por finalidad “integrar a los mandatarios provinciales y a todos los bloques parlamentarios” detrás de las metas impuestas por el Gobierno.

El empleo formal en la era Milei

Desde noviembre de 2023 y hasta agosto de este año, la destrucción de empleos formales alcanzó los 223.796 puestos de trabajo, lo que implica una caída de 2,2% en el total de asalariados. La baja más pronunciada fue la de trabajadores de casas particulares (-24.714 puestos), seguido del sector privado (-138.573 puestos) y en menor medida por el público (-60.509 puestos).

En ese período que cubre toda la era de Javier Milei como presidente, la cantidad de inscriptos en Monotributo creció un 6% (+121.740 nuevos inscriptos). Es decir que, poco más de la mitad de los puestos de trabajo que se perdieron en condiciones formales, con porte jubilatorio, obra social y vacaciones pagas, se reconvirtieron en empleos precarios, con menos derechos y en un contexto de bajos salarios reales, informó recientemente Ámbito.com.