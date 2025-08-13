Tras destruir 200 mil puestos de trabajo, el Gobierno celebró la creación de apenas 15 mil empleos

pettovello y milei.jpg Sandra Pettovello y Javier Milei

A pesar de ello, la cartera que conduce Pettovello celebró que "en junio se observa una mejora en el poder adquisitivo de los salarios promedio, tanto del empleo privado registrado como de los definidos por los principales convenios colectivos de trabajo".

Por otro lado los mismos datos que maneja el Ministerio de Capital Humano demuestran que lo que más creció, lejos de ser los que se denomina trabajo de calidad, fue el empleo independiente. Es decir el ejército de nuevos desempleados que están creando las políticas de ajuste libertarios busca "refugio" en emprendimientos propios o bien en aplicaciones de delivery y movilidad. Desde el inicio de la gestión de Milei se registraron 112 mil monotributistas más y también aumentó la cantidad de trabajadores autónomos.

motosierra de milei.jpg Javier Milei con la motosierra.

Evolución del empleo según el informe de la UBA:

desde inicios de 2024 el empleo formal del sector público experimentó mayormente una tendencia decreciente conjuntamente con un estancamiento en febrero y marzo, y un leve repunte en abril (+ 2,4 mil). El comportamiento descendente hizo que el empleo formal público del mes de abril de 2025 (3,4 millones) fuera 0,8% inferior al valor de abril de 2024 (-26 mil) y 1,7% inferior al de noviembre de 2023 (-56 mil). Empleo asalariado formal del sector privado : en abril de 2025, 6,26 millones de trabajadores eran asalariados formales en empresas privadas (excluyendo el empleo en casas particulares). En agosto de 2024 se interrumpió la caída de once meses consecutivos registrada por esta categoría de empleo. Luego hubo un período de leve crecimiento entre agosto y diciembre, y los meses siguientes mostraron alzas y bajas. Por lo tanto, luego de la fuerte tendencia decreciente del empleo privado durante el primer semestre de 2024, y la tendencia creciente en la segunda mitad de ese año, en lo que va del presente año se observa un comportamiento oscilante. El número de ocupados formales del sector en abril de este año fue similar al de abril de 2024. La comparación respecto de noviembre de 2023, sin embargo, arroja una pérdida de 104,6 mil empleos (-1,6%) y la interanual un leve aumento de 3,5 mil (0,1%).

: en abril de 2025, 6,26 millones de trabajadores eran asalariados formales en empresas privadas (excluyendo el empleo en casas particulares). En agosto de 2024 se interrumpió la caída de once meses consecutivos registrada por esta categoría de empleo. Luego hubo un período de leve crecimiento entre agosto y diciembre, y los meses siguientes mostraron alzas y bajas. Por lo tanto, luego de la fuerte tendencia decreciente del empleo privado durante el primer semestre de 2024, y la tendencia creciente en la segunda mitad de ese año, en lo que va del presente año se observa un comportamiento oscilante. El número de ocupados formales del sector en abril de este año fue similar al de abril de 2024. La comparación respecto de noviembre de 2023, sin embargo, arroja una pérdida de 104,6 mil empleos (-1,6%) y la interanual un leve aumento de 3,5 mil (0,1%). En abril hubo 9 sectores con variaciones positivas: Agro y Pesca (+1,5%), Construcción (+0,8%) y Servicios Inmobiliarios (+0,4) fueron los sectores que presentaron los mayores aumentos de empleo. Sin embargo, las mayores caídas se dieron en Minería (-0,6%) y Transporte (-0,2%).