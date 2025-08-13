La licuación de los salarios de los trabajadores impacta en las economías de los clubes de barrio
Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, es el responsable de aplicar a los clubes de barrio el ajuste que impulsa Javier Milei, desde la Casa Rosada
Las políticas de ajuste y de licuación de los salarios de los trabajadores que impulsa el gobierno de Javier Milei están impactando de lleno en las economías de los clubes de barrio. Lejos de la teoría de derrame que defienden con fervor entre las filas libertarias, lo cierto es que lo único que parece estar derramándose es la pobreza.
Así quedó en evidencia a partir de la última Encuesta Nacional de Clubes realizada por Táctica, laboratorio del deporte argentino. De este este estudio se desprende que el 40% de los clubes de barrio de todo el país está "peor" económicamente que en 2023, lo que da cuenta del fuerte impacto que tiene la crisis económica sobre estas instituciones.
Para hacer frente a esta situación, la mitad de los clubes que participaron del sondeo lograron sumar nuevos socios ampliando su oferta de actividades.
El 75% de los clubes chicos y medianos aumentó su cuota social por debajo de la inflación, a pesar de que, por ejemplo, el 95% registró fuertes subas en los servicios de los que disponen -energía eléctrica, agua, gas, servicio médico, telefonía e internet-, según el caso.
Con escaso apoyo del Gobierno Nacional en 2024 (y nulo en el primer semestre de 2025), el 26% de las instituciones deportivas recibió aportes del Estado provincial; el 39% del Estado municipal y el 27% de donaciones privadas. Por otro lado, más del 70% debió realizar nuevas actividades extra para recaudar fondos.
La encuesta también mostró que el 38% de los clubes no contó con ningún tipo de apoyo externo en 2024, mientras que el 65% de los medianos y grandes obtuvo, por lo menos, ingresos por la concesión de un espacio o actividad. Durante 2024, el gobierno de Milei redujo un 61,4% -en términos reales- su apoyo a los clubes en comparación con 2023. En el primer semestre de 2025, la ejecución presupuestaria de créditos destinados a los clubes fue del 0%.
“Preocupa ver el incremento de la desigualdad entre las instituciones; las más chicas atraviesan una situación crítica, que se hace evidente a través de múltiples indicadores”, advirtió Ignacio Mazzola, responsable del relevamiento.
Y agregó: “conocer mejor la situación de los clubes, en su diversidad, podría ayudar a que quienes tienen -o tengan en el futuro- responsabilidades de gestión identifiquen las prioridades del sector y diseñen políticas que impulsen el desarrollo de estas importantísimas instituciones sociales y deportivas, que hoy a duras penas sobreviven” .
La difícil situación económica afecta, principalmente, a los clubes más chicos: el 30% redujo su personal y el 60% perdió colaboradores. En los clubes más grandes, estas cifras también fueron significativas, aunque menores: el 15% disminuyó su plantel de trabajadores y el 44% tuvo menos asistentes no rentados.
En la misma línea,solo el 14% de los clubes más chicos renovó completamente sus materiales deportivos, mientras que apenas el 30% de los clubes más grandes inició y finalizó obras de infraestructura.
La Encuesta Nacional de Clubes fue realizada, de manera virtual, con la participación de 325 clubes de todas las provincias. Se denominó clubes más chicos a los que tienen hasta 250 participantes activos; clubes medianos a los que cuentan con entre 250 y 750 participantes activos; y clubes más grandes a los que superan los 750 participantes activos.
