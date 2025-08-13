La licuación de los salarios de los trabajadores impacta en las economías de los clubes de barrio

clubes de barrio.jpg Tarifazos ponen en riesgo clubes de barrio

La encuesta también mostró que el 38% de los clubes no contó con ningún tipo de apoyo externo en 2024, mientras que el 65% de los medianos y grandes obtuvo, por lo menos, ingresos por la concesión de un espacio o actividad. Durante 2024, el gobierno de Milei redujo un 61,4% -en términos reales- su apoyo a los clubes en comparación con 2023. En el primer semestre de 2025, la ejecución presupuestaria de créditos destinados a los clubes fue del 0%.

“Preocupa ver el incremento de la desigualdad entre las instituciones; las más chicas atraviesan una situación crítica, que se hace evidente a través de múltiples indicadores”, advirtió Ignacio Mazzola, responsable del relevamiento.

clubes de barrio.jpeg

Y agregó: “conocer mejor la situación de los clubes, en su diversidad, podría ayudar a que quienes tienen -o tengan en el futuro- responsabilidades de gestión identifiquen las prioridades del sector y diseñen políticas que impulsen el desarrollo de estas importantísimas instituciones sociales y deportivas, que hoy a duras penas sobreviven” .

La difícil situación económica afecta, principalmente, a los clubes más chicos: el 30% redujo su personal y el 60% perdió colaboradores. En los clubes más grandes, estas cifras también fueron significativas, aunque menores: el 15% disminuyó su plantel de trabajadores y el 44% tuvo menos asistentes no rentados.

Club de barrio.jpg

En la misma línea,solo el 14% de los clubes más chicos renovó completamente sus materiales deportivos, mientras que apenas el 30% de los clubes más grandes inició y finalizó obras de infraestructura.

La Encuesta Nacional de Clubes fue realizada, de manera virtual, con la participación de 325 clubes de todas las provincias. Se denominó clubes más chicos a los que tienen hasta 250 participantes activos; clubes medianos a los que cuentan con entre 250 y 750 participantes activos; y clubes más grandes a los que superan los 750 participantes activos.