El fiscal rechazó reimprimir las boletas en PBA: ahora debe definir la Cámara Nacional Electoral
En lo que podría significar un duro revés para el gobierno de Javier Milei, Ramiro Gonzaléz dio la negativa al pedido de La Libertad Avanza. ¿Qué dirá la CNE?
La falta de tiempo es sólo uno de los motivos por los que el fiscal electoral Ramiro González dio la negativa para reimprimir las boletas tras la renuncia a la candidatura de José Luis Espert en La Libertad Avanza. La novedad tuvo lugar en las últimas horas y ahora es la Cámara Nacional Electoral quien deberá definir la situación.
El requerimiento provino de La Libertad Avanza (LLA), que solicitó una modificación en la Boleta Única Papel (BUP) debido a la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional. El objetivo era que la imagen del economista fuera suprimida de la papeleta, luego de que estuviera vinculado a un narco escándalo por su relación con Fred Machado.
A pesar de la petición, el fiscal federal González respaldó la determinación de la Junta Electoral, la cual había declarado el jueves que resultaba “material y temporal” inviable la reedición de las boletas. En este orden de ideas, el dictamen emitido por el fiscal señaló que aceptar la solicitud del Gobierno era “fácticamente imposible y que se ponía en riesgo la elección en sí misma”.
Además, añadió: “No existe margen temporal suficiente para imprimir y distribuir un nuevo instrumento de votación antes del día fijado para la elección”.
“Si mis cálculos son correctos, la reimpresión de la Boleta Única Papel para el distrito, traslada el conflicto o la posibilidad de confusión propia de la oferta electoral de una agrupación, al riesgo de realización conforme a la ley del acto electoral mismo”, sostuvo el fiscal.
Asimismo, estimó que el 11 de octubre era la fecha límite para enviar el archivo a las imprentas e iniciar los procesos simultáneos que culminan el 26 de octubre. No obstante, dado que la disposición final de los candidatos —donde Diego Santilli ocupará el primer lugar en la lista de LLA— recién se confirmó este sábado, la Junta Electoral no recibió la imagen que debía reemplazar a Espert.
Esta circunstancia, según el fiscal federal González, “fuerza a concluir que ordenar una nueva impresión de los talonarios de boletas sería inoficioso e ineficaz”.
El fiscal también hizo hincapié en el contexto en que se produjo la petición de La Libertad Avanza: “Retrotraer el avanzado cronograma electoral a instancias técnicamente superadas para evitar una probable confusión de la oferta de una agrupación resulta extremadamente complejo. Cuando lo que está en juego es la propia realización de la elección, la conclusión es forzosa”.
Para finalizar, el escrito de Ramiro González invocó antecedentes donde la Cámara Nacional Electoral había reconocido la imposibilidad material de generar nuevas boletas. En este sentido, citó el caso de Santiago del Estero, donde la urgencia operativa conllevó a la validación de boletas ya existentes, a raíz de una resolución de la Corte Suprema.
