Los posteos de la víctima del doble femicidio de Córdoba que anticipaban su crimen

La sensación de peligro se intensificó en los días previos al crimen. Hace apenas cinco días, escribió: "Por tu propia salud mental, toma las señales confusas de las personas como un rotundo no". Un día después, compartió una foto con su hijo bajo la leyenda: "Las madres no tienen plan B".

Su última publicación, la noche anterior a ser asesinada de un disparo en la cabeza, es la más estremecedora por el contraste. Celebraba un logro académico: "Vamos bien. ¡Qué lindo es llorar de felicidad! Lo que es para uno, siempre termina llegando. Gracias a Dios". Doce horas después, fue asesinada junto a su madre, Mariel Zamudio.

luna giardino

Ya había escapado de su asesino y realizado denuncias

Luna tenía un historial de violencia extrema sobre los hombros. Hace tres años, había logrado escapar de Uruguay y refugiarse en Córdoba con su hijo después de denunciar a Laurta por haber intentado ahorcarla.

En esa denuncia, la joven relató un calvario de abusos físicos y psicológicos: "Desde que comenzamos la relación, me manipula y me obliga a hacer cosas que no quiero... No me dejaba trabajar, tener redes sociales ni teléfono. Cuando estaba embarazada me pegaba cachetadas que decía que ‘no eran golpes’ porque no eran fuertes".

El terror de Luna se alimentaba de la actividad de Laurta en redes, donde se vinculaba a grupos antifeministas como "Varones Unidos" y justificaba la violencia machista. "Lo que más miedo me da", declaró Luna en su denuncia, "es que hace pocas horas publicó en Twitter una noticia de un hombre que mató a su exesposa y comentó: ‘Lo sorprendente es que esos desenlaces no sean todavía más comunes’".