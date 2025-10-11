La Cámara Electoral puso a Diego Santilli en primer lugar pero Fuerza Patria apelará ante la Corte

“Sin razón legal ni de sentido común, sólo por el capricho de un partido político que no confía en sus candidatos, relegan el encabezamiento de una mujer y a otras 16 mujeres que caen un puesto, y también se cargan a otras dos que ‘renuncian’ para acomodar la jugada”, indicó la dirigente peronista a través de las redes sociales.

Además, la extitular de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) advirtió que la decisión constituye un “pésimo antecedente para la justicia e igualdad de género… Siempre perdemos a las mujeres”, sentenció en referencia al desplazamiento de Reichardt.

tuit malena galmarini

Sin definición sobre la reimpresión de boletas

En tanto, la Justicia no logró definir todavía si se reimprimirán o no las boletas únicas de papel (BUP) para la provincia de Buenos Aires, como pretende LLA, al devolver a la Junta Electoral la apelación presentada por el oficialismo nacional al encontrar una falla clave en ese documento.

En concreto, en la apelación del partido de Javier Milei no se incluyó la opinión de las demás fuerzas políticas involucradas en la elección, un paso considerado esencial para garantizar el derecho de defensa y el principio de bilateralidad, según consideró la Cámara.