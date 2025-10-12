Córdoba: encontraron al nene de 5 años que estaba desaparecido y detuvieron a su padre

Quién es Pablo Laurta, el sospechoso de haber secuestrado a su hijo y del doble crimen de Córdoba

En las últimas horas, la Justicia argentina activó un nuevo Alerta Sofía, con el objetivo de encontrar a PRL, un nene de 5 años quien habría sido raptado por su padre, Pablo Laurta.

El hombre también es sospechoso de ser el autor del doble femicidio de su expareja y exsuegra en Córdoba. Laurta de nacionalidad uruguaya, tiene denuncias por violencia de género.

En Uruguay, Pablo Laurta es conocido por crear "Varones Unidos". Esa organización se describe como defensora “de los derechos de los hombres” y que “busca la equidad en las relaciones de género”.

En la página web de la organización, tiene una columna especial titulada “un caso emblemático” el de su hijo, siendo uno de los referentes de la lucha de los padres. El apartado contiene cuatro artículos en el que el primero denuncia que “la Justicia de Córdoba legitimó el secuestro internacional de un niño desde Uruguay entre amenazas y extorsiones”.

En el mismo, definen a la abuela del menor como una mujer que “representaba peligro” para la familia en incluso asegura que cuando Giardina escapa de tierras uruguayas recibe llamados de extorsión para volver a ver su hijo y que recibió una denuncia a la que calificó como “falsa”.

Por otro lado, en los demás artículos publicaron “el historial de coerción, manipulación, hostigamiento y amenazas que marcaron el comportamiento de Giardina” previo a lo que denuncia, fue el secuestro de su hijo y por el que la mujer regresó a la Argentina.