La Justicia Electoral demora su decisión sobre la reimpresión de boletas para la Provincia: los motivos

Recién cuando se haya cumplido ese farragoso trámite y se devuelva la apelación a la Cámara, el fiscal Ramiro González emitirá su dictamen y habilitará a la CNE para fallar definitivamente sobre el reclamo libertario.

Como se sabe, la Junta Electoral había rechazado el pedido de LLA para reimprimir las boletas, argumentando que, además de la “imposibilidad material y temporal” resultaba “jurídicamente improcedente, en tanto contradice el régimen de plazos, etapas y competencias establecido por el Código Electoral Nacional, las acordadas de la Cámara Nacional Electoral y la doctrina reiterada de ese Tribunal en materia de orden público electoral”.

No obstante, los libertarios están dispuestos a todo, incluso provocar un gasto extra de unos $15.000 millones del erario público y eventualmente poner en riesgo la concreción del acto eleccionario en territorio bonaerense, para evitar que rostro y nombre imputado José Luis Espert aparezcan en la papeleta electoral.