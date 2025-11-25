El gesto Javier Milei con Estudiantes para volver a pronunciarse contra la AFA de Chiqui Tapia
El Presidente no perdió la oportunidad de meterse en la polémica y volver a expresar su rechazo hacia la Asociación de Fútbol Argentino con una imagen.
Para quienes creían que Javier Milei se mantendría al margen de la disputa entre la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y Estudiantes de la Plata, llegó un posteo del primer mandatario que no tardó en viralizarse en cuestión de segundos. Si bien hay un sutil gesto hacia el Pincha, muchos internautas lo notaron rápidamente luego de que la Oficina del Presidente compartiera en redes sociales el encuentro entre el jefe de Estado y Gideon Sa'ar, el canciller de Israel.
Una de las fotos que se compartió desde Casa Rosada muestra a Milei con Pablo Quirno, el funcionario israelí y otros miembros de la comitiva de ese país, pero el detalle hacia el club de La Plata no es menor: detrás del Presidente -que se encuentra sentado y sonriente- hay una camiseta de Estudiantes recostada sobre el sillón de Rivadavia.
De esta manera, el Presidente volvió a demostrar que siempre estará parado de la vereda contraria a Chiqui Tapia y su equipo.
Estudiantes hará su descargo por el pasillo de espaldas a Rosario Central e hizo un pedido especial
Estudiantes de La Plata presentará este martes ante el Tribunal de Disciplina su descargo por el pasillo de espaldas que realizó al plantel de Rosario Central el domingo pasado, en el Gigante de Arroyito. El gesto fue una forma de expresar su desacuerdo con la designación del Canalla como “campeón de Liga” luego de finalizar primero en la tabla anual.
La acción no cumplió con el protocolo establecido por la Liga Profesional, lo que llevó a la AFA a abrir un expediente contra la institución platense. El club contaba con 48 horas para presentar su defensa y formalizará su posición este martes.
En el Boletín N° 6793 Bis, el Tribunal especificó que los futbolistas expuestos a sanciones son Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Lucas Alario, quien, pese a ser suplente, comunicó a Fatu Broun y Ángel Di María lo que ocurriría en el pasillo.
La normativa vigente, detallada en el Boletín N° 6625 publicado en febrero, establece la obligatoriedad del “pasillo de reconocimiento al plantel del equipo campeón o ganador de una competición” y aclara que debe realizarse en el primer partido como local. Aunque su aplicación no fue estricta durante la temporada, Estudiantes podría recibir sanciones en el marco de su tenso vínculo actual con la AFA.
Guido Carrillo, el otro frente que aborda Estudiantes
Además del descargo por el pasillo, el club solicitará una reducción en la sanción impuesta a Guido Carrillo, suspendido por cuatro fechas luego del codazo sin pelota a Joaquín Laso en la derrota frente a Tigre. El delantero ya cumplió dos jornadas —frente a Argentinos Juniors y Rosario Central— y Estudiantes buscará que pueda estar disponible para el duelo ante Central Córdoba, correspondiente a los cuartos de final.
El pedido será evaluado por el Tribunal, en un expediente paralelo al del pasillo de espaldas, mientras el Pincha intenta resolver simultáneamente dos frentes disciplinarios en una semana clave de competencia.
