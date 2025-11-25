Javier Milei recibió al canciller de Israel en Casa Rosada para profundizar la relación bilateral
Gideon Sa’ar llegó al país en el marco de una gira por la región y respaldó el plan argentino de trasladar la embajada a Jerusalén en 2026.
Javier Milei recibió en la Casa Rosada al canciller de Israel, Gideon Sa’ar, quien llegó al país en una visita oficial con el objetivo de profundizar la relación bilateral.
Sa’ar arribó a Buenos Aires tras una visita a Paraguay, donde se reunió con el presidente Santiago Peña y participó en una sesión especial del Congreso en Asunción.
En línea con la política de la administración libertaria, Paraguay trasladó su embajada a Jerusalén en diciembre de 2024 y es uno de los pocos países que mantiene su representación diplomática en esa ciudad, junto con Estados Unidos, Honduras, Guatemala y Papúa Nueva Guinea. También se suma Kosovo, aunque su reconocimiento internacional es limitado y Argentina no lo reconoce como Estado.
En tanto, la mayoría de las naciones mantiene sus embajadas en Tel Aviv para evitar pronunciarse en la disputa entre israelíes y palestinos por la soberanía de Jerusalén, especialmente sobre el sector Este, ocupado por Israel desde 1967. El Estado Palestino, reconocido por 157 países, incluida Argentina desde 2010, también reclama a Jerusalén como su capital.
En junio, durante su discurso ante el Parlamento israelí, Javier Milei ratificó que la mudanza de la embajada argentina a Jerusalén Oeste se concretará en 2026, asegurando sentirse "orgulloso" de ese anuncio.
La agenda del canciller de Israel en Buenos Aires
Además del encuentro con el presidente, mantendrá reuniones con el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Fernando Iglesias; y la presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina–Israel, Sabrina Ajmechet.
El diplomático también participará en actividades conmemorativas en homenaje a las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, y ofrecerá un discurso en un acto organizado por la DAIA.
"Profundizar nuestros vínculos con Argentina y Paraguay —dos de los mayores amigos de Israel en el mundo— es de gran importancia para nosotros", expresó Gideon Sa’ar, quien destacó el apoyo de ambos países a Israel durante los últimos dos años de conflicto y en los foros internacionales. Según adelantó, los objetivos de la visita son fortalecer la coordinación diplomática y ampliar la cooperación política y económica con la región.
Durante su estadía, estará acompañado por una delegación empresarial israelí dedicada a explorar oportunidades de inversión y nuevos proyectos conjuntos.
