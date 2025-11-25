Javier Milei recibió al canciller de Israel en Casa Rosada para profundizar la relación bilateral

gideon saar

La agenda del canciller de Israel en Buenos Aires

Además del encuentro con el presidente, mantendrá reuniones con el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Fernando Iglesias; y la presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina–Israel, Sabrina Ajmechet.

El diplomático también participará en actividades conmemorativas en homenaje a las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, y ofrecerá un discurso en un acto organizado por la DAIA.

"Profundizar nuestros vínculos con Argentina y Paraguay —dos de los mayores amigos de Israel en el mundo— es de gran importancia para nosotros", expresó Gideon Sa’ar, quien destacó el apoyo de ambos países a Israel durante los últimos dos años de conflicto y en los foros internacionales. Según adelantó, los objetivos de la visita son fortalecer la coordinación diplomática y ampliar la cooperación política y económica con la región.

Durante su estadía, estará acompañado por una delegación empresarial israelí dedicada a explorar oportunidades de inversión y nuevos proyectos conjuntos.