El Gobierno acordó cambios en la Ley de Tierras antes de la sesión clave: los detalles

Por otra parte, el proyecto introduce modificaciones al régimen de expropiaciones previsto en la Ley 21.499. En ese sentido, incorpora nuevos criterios para determinar cuándo un bien podrá ser declarado de utilidad pública y, en consecuencia, quedar sujeto a una expropiación.

Si bien mantiene el principio vigente, que habilita la expropiación de bienes cuando resulten convenientes o necesarios para satisfacer un fin de utilidad pública, la iniciativa establece que esa declaración deberá aplicarse con un criterio restrictivo y precisar de manera expresa el objetivo concreto que justifica la medida.

Asimismo, el dictamen que obtuvo respaldo en comisión dispone que una expropiación solo podrá avanzar cuando constituya un medio idóneo, necesario y proporcional para alcanzar el fin de interés público invocado.