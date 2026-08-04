El Gobierno tiene archivado el subte mixto de Rosario: dónde estarían las terminales y cómo funcionaría
El proyecto para construir un subte mixto en Rosario quedó paralizado. Conocé los detalles del plan que prometía transformar el transporte de la región.
El ambicioso plan para construir un sistema de trenes en Rosario y toda su área metropolitana parece haber quedado completamente en el olvido. La iniciativa integral fue evaluada minuciosamente por las autoridades del Ministerio de Transporte junto con representantes de la empresa internacional China Railway Construction Corporation.
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Cómo iba a funcionar el Subte y el trazado del proyecto
Según los detalles que habían trascendido tras las primeras reuniones de la instancia técnica, la novedosa red de transporte no sería completamente subterránea. El diseño inicial contemplaba una modalidad mixta y sumamente moderna, alternando trayectos donde el tren avanzaría soterrado, zonas donde circularía a nivel de superficie y otras donde se montaría en altura.
El concejal Juan Monteverde, uno de los impulsores locales de la propuesta en 2023, había detallado que la planificación buscaba extender el servicio mucho más allá de la zona céntrica, abarcando e interconectando a toda la región metropolitana. La mesa de trabajo con la firma de origen asiático (CRCC) tenía como objetivo definir el ida y vuelta de los posibles recorridos, la cantidad total de líneas necesarias y la ubicación estratégica y definitiva de las terminales y estaciones.
Para lograr su ansiada ejecución, la propuesta requería la creación de un sólido consorcio público-privado, además de definir rigurosamente los presupuestos, los modos de financiamiento internacional y un acuerdo absoluto de todas las fuerzas políticas.
Sin embargo, su concreción había quedado sujeta y condicionada a los resultados del panorama electoral nacional de 2023. Al no materializarse ese escenario político, la idea fue desestimada y archivada, sumándose tristemente a la larga lista de iniciativas truncas del interior del país, tal como ocurrió históricamente con el frustrado proyecto de subte de la ciudad de Córdoba licitado en 2007.
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