El Gobierno tiene archivado el subte mixto de Rosario: dónde estarían las terminales y cómo funcionaría

El concejal Juan Monteverde, uno de los impulsores locales de la propuesta en 2023, había detallado que la planificación buscaba extender el servicio mucho más allá de la zona céntrica, abarcando e interconectando a toda la región metropolitana. La mesa de trabajo con la firma de origen asiático (CRCC) tenía como objetivo definir el ida y vuelta de los posibles recorridos, la cantidad total de líneas necesarias y la ubicación estratégica y definitiva de las terminales y estaciones.