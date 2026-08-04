El Gobierno propició el cambio de la fecha del Día del Niño por las elecciones y hay expectativa por 2027

Las elecciones y el traslado definitivo del Día del Niño

Esta tradicional jornada, que se festeja ininterrumpidamente en el país desde el año 1960, se realizaba originalmente durante el primer domingo del mes de agosto. Sin embargo, con el paso del tiempo, la fecha oficial se trasladó al segundo domingo por un pedido expreso de la Cámara del Juguete. Esta decisión se tomó debido a que el evento se encuentra íntimamente relacionado con el acto de regalar juguetes a los más pequeños y siempre se ajusta activamente a las necesidades del mercado.