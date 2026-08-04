El Gobierno propició el cambio de la fecha del Día del Niño por las elecciones y hay expectativa por 2027
El festejo tradicional del Día del Niño en nuestro país fue modificado en la historia reciente para evitar la superposición con el domingo de las elecciones.
La celebración comercial del Día del Niño se ha transformado en un verdadero clásico del mes de agosto en la República Argentina. No obstante, el calendario oficial sufrió varias alteraciones de carácter político y económico a lo largo de las últimas décadas para evitar coincidencias con los distintos comicios nacionales.
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Las elecciones y el traslado definitivo del Día del Niño
Esta tradicional jornada, que se festeja ininterrumpidamente en el país desde el año 1960, se realizaba originalmente durante el primer domingo del mes de agosto. Sin embargo, con el paso del tiempo, la fecha oficial se trasladó al segundo domingo por un pedido expreso de la Cámara del Juguete. Esta decisión se tomó debido a que el evento se encuentra íntimamente relacionado con el acto de regalar juguetes a los más pequeños y siempre se ajusta activamente a las necesidades del mercado.
El gran quiebre de la historia reciente se produjo durante el año 2011, cuando el calendario coincidió directamente con las votaciones. Debido a que el 14 de ese mes se llevaron a cabo las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el territorio nacional, se determinó que la festividad se celebrara excepcionalmente el 21 de agosto, es decir, el tercer domingo.
Luego de evaluar el impacto de esta superposición, a partir del año 2013 la fecha quedó establecida de manera permanente para el tercer domingo de agosto. Dado que la superposición entre los comicios y la celebración comercial fue el detonante de las modificaciones, ya existe una gran expectativa comercial y análisis sobre cómo caerá el calendario para la futuras jornadas presidenciales del año 2027.
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