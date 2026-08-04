Desde Lali Espósito hasta Emilia Mernes: los famosos que convocaron a marchar contra la Ley de Tierras

"Tratemos de dejar las diferencias aparte y de habernos todos el seis en el Congreso. Nos vemos ahí", convocó la actriz.

En tanto, Ca7riel hizo lo suyo al advertir: "Guarda que quieren vender la Patagonia". Seguidamente, agregó en sus sociales: "Cuando los gringos paguen la primera cuota, te va a entrar enterota".

Finalmente, Emilia Mernes compartió un video publicado por Amnistía Internacional, donde se remarca que "defender la tierra es defender los derechos humanos", con el ya mencionado llamado a marchar este jueves.