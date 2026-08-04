Desde Lali Espósito hasta Emilia Mernes: los famosos que convocaron a marchar contra la Ley de Tierras
Este jueves 6 de agosto, el Senado debatirá uno de los proyectos más polémicos del Gobierno de Javier Milei y los artistas no dudaron en sentar postura.
A días de que el Congreso debata el proyecto del Ejecutivo para derogar las restricciones a la venta de tierras a capitales extranjeros -medida justificada por el Gobierno como un incentivo para la inversión-, figuras de la cultura salieron a cruzar la iniciativa: desde Lali Espósito, Emilia Mernes y Dolores Fonzi, hasta Ca7riel y Dillom.
En este sentido, los artistas encabezaron una convocatoria para manifestarse este jueves 6 de agosto frente al Congreso Nacional en rechazo a la reforma de la Ley de Tierras, que el Senado tendrá que aprobar o desaprobar en una jornada que promete ser candente tanto dentro como fuera del recinto.
Desde Lali Esposito hasta Emilia Mernes: la palabra de artistas contra la reforma a la Ley de Tierras
Como suele hacer habitualmente, Lali volvió a involucrarse en cuestiones inherentes a la ciudadanía y convocó en sus redes sociales a marchar este jueves 6 de agosto frente al Congreso, en repudio al proyecto presentado por la gestión de Javier Milei.
En tanto, la actriz Juana Molina -muy popular por estos días gracias a su papel en "En el barro"- compartió un video en redes sociales para concientizar sobre lo grave que puede ser la aprobación de este proyecto libertario: "Hola, buenas. ¿Cómo les va? Estaba pensando en algo importantísimo que es lo que va a pasar el 6 de agosto. Muchas veces la gente se preocupa más por quién dice las cosas que por escuchar qué se está diciendo", comenzó.
"Porque hasta el más idiota puede ser una genialidad y el más brillante puede ser una estupidez. Entonces, bueno, no es porque vos estés de acuerdo con un gobierno o con otro que puedas estar de acuerdo con todo lo que hace. Y acá me parece que no importa para nada quién gestionó la idea. No importa, lo importante es que no se haga", siguió.
"Tratemos de dejar las diferencias aparte y de habernos todos el seis en el Congreso. Nos vemos ahí", convocó la actriz.
En tanto, Ca7riel hizo lo suyo al advertir: "Guarda que quieren vender la Patagonia". Seguidamente, agregó en sus sociales: "Cuando los gringos paguen la primera cuota, te va a entrar enterota".
Finalmente, Emilia Mernes compartió un video publicado por Amnistía Internacional, donde se remarca que "defender la tierra es defender los derechos humanos", con el ya mencionado llamado a marchar este jueves.
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