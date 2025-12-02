El Gobierno amplió por decreto en más de 26 mil millones de pesos los fondos para la SIDE

En el texto que presentaron en septiembre del Presupuesto 2026, se ve que los recursos de la SIDE van a crecer un 20,1 por ciento en términos nominales. Y pasarán a ser 97 mil millones (a esto, puede ser que se le sumen refuerzos presupuestarios por decreto, como ocurrió este año). Para gastos en personal, la Secretaría de Inteligencia tendrá 56 mil millones Para Bienes de consumo, 2637 millones; servicios no personales, otros 28.592 millones y bienes de uso, 9719 millones.

milei motosierra

El área que tiene como titular a Sergio Neiffert, pero que funciona en los hechos bajo la tutela de Santiago Caputo tuvo ya un escándalo en 2024 cuando Milei decidió en julio del año pasado asignarle por decreto 100 mil millones para gastos reservados, de los que rápidamente utilizaron más de la mitad. En ese momento, la SIDE ya había recibido 36 mil millones de incremento presupuestario por lo que para todo 2024 estaba orbitando los 136 mil millones de Presupuesto. Un aumento del 778 por ciento. Además, la proporción de gastos reservados sobre el total del presupuesto del organismo pasó del 8,6 por ciento al 75 por ciento (este año, están más cerca del 20 por ciento).

El escándalo fue tal que llevó a que ambas cámaras del Congreso rechazaran el decreto por primera vez. Esto obligó a la SIDE a devolver los 100 mil millones que le habían asignado.