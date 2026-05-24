Tras no ser invitada al Tedeum, Victoria Villarruel esquivó la interna y publicó un mensaje religioso

En la misma publicación, Villarruel destacó la influencia de esta figura religiosa en distintas regiones. Señaló que es patrona de la Patagonia argentina y protectora de las provincias de Río Negro y Neuquén, además de ser considerada patrona del agro por su presencia en ámbitos rurales.

También recordó una visita a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, templo donde fue bautizado el papa Francisco. Según relató, estuvo allí en el aniversario de su fallecimiento para homenajearlo y pedir por la situación del país.

"El día del aniversario del fallecimiento del Papa Francisco estuve presente para honrar su memoria en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, un lugar con un esplendor único donde nuestro querido Papa fue bautizado. Él siempre recordó con afecto ese templo ligado a los primeros años de su vida cristiana. Ahí, bajo la mirada de la Virgen, le pedí que cuide a nuestra Patria y que fortalezca nuestra fe en tiempos difíciles, encontrando, bajo su amparo, fortaleza, unidad y paz", afirmó.