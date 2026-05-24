Tras no ser invitada al Tedeum, Victoria Villarruel esquivó la interna y publicó un mensaje religioso
La vicepresidenta no fue convocada a la ceremonia del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana y optó por no escalar el conflicto con el gobierno y difundió un mensaje por el día de María Auxiliadora.
Luego de que se conociera que no fue convocada al Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, Victoria Villarruel evitó referirse a la interna con el presidente Javier Milei y difundió un mensaje centrado en la fe, la concordia y la unidad nacional.
La ausencia de la vicepresidenta en la ceremonia prevista para este domingo había generado distintas especulaciones, y desde el Senado señalaron que no recibió una convocatoria formal por parte del gobierno nacional. Según explicaron, la invitación es enviada por la Secretaría General de la Presidencia a través del área de ceremonial, y en este caso Villarruel no fue incluida.
Pese a la señal política, la titular de la Cámara alta optó por no responder ni continuar escalando el conflicto y compartió un mensaje en su cuenta de X vinculado a la conmemoración de María Auxiliadora y su relevancia dentro de la tradición católica.
"En este día celebramos a María Auxiliadora, advocación mariana muy presente en la fe de los argentinos y vinculada a la tradición salesiana que dejó una huella espiritual y educativa en nuestro país. María Auxiliadora acompaña desde hace generaciones a las familias, a los jóvenes, a los trabajadores y a quienes hicieron grande el sur argentino con su esfuerzo y dedicación", expresó.
En la misma publicación, Villarruel destacó la influencia de esta figura religiosa en distintas regiones. Señaló que es patrona de la Patagonia argentina y protectora de las provincias de Río Negro y Neuquén, además de ser considerada patrona del agro por su presencia en ámbitos rurales.
También recordó una visita a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, templo donde fue bautizado el papa Francisco. Según relató, estuvo allí en el aniversario de su fallecimiento para homenajearlo y pedir por la situación del país.
"El día del aniversario del fallecimiento del Papa Francisco estuve presente para honrar su memoria en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, un lugar con un esplendor único donde nuestro querido Papa fue bautizado. Él siempre recordó con afecto ese templo ligado a los primeros años de su vida cristiana. Ahí, bajo la mirada de la Virgen, le pedí que cuide a nuestra Patria y que fortalezca nuestra fe en tiempos difíciles, encontrando, bajo su amparo, fortaleza, unidad y paz", afirmó.
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