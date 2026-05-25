Volvió a caer el Índice de Confianza en el Gobierno: es el sexto mes consecutivo

Por otro lado, advierte que en mayo tres de los cinco componentes del Índice de Confianza presentaron disminuciones respecto de abril:

“Capacidad” desciende a 2,36 puntos (-5,6%).

desciende a 2,36 puntos (-5,6%). “Preocupación por el interés general” cae a 1,57 puntos (-2,5%).

cae a 1,57 puntos (-2,5%). “Honestidad” disminuye a 2,46 puntos (-1,6%).

Entre los que aumentaron aparecen:

“Evaluación general del gobierno” aumenta a 1,69 puntos (+3,0%).

aumenta a 1,69 puntos (+3,0%). “Eficiencia” alcanza 1,88 puntos (+0,5%).

“En este contexto, el promedio de la gestión Milei desciende a 2,41 puntos, su registro más bajo. Como referencia, los promedios de Macri y Fernández en el mismo tramo de sus gestiones fueron de 2,51 y 1,95, respectivamente”, compara el informe.

componentes indice confianza

El ICG por género, edad, región e instrucción

En cuanto a la brecha de género, en mayo aumenta a 0,68 puntos, retomando la tendencia previa al mes de abril, en el que se observó una brecha de 0,31 puntos, lo que se debe a un descenso significativo del ICG entre las mujeres, hasta 1,61 puntos (-13,0%) y un aumento entre los hombres (2,29 ; +6,0%).

Con relación a los grupos etarios y al igual que el mes previo, el ICG de mayo alcanzó su máximo en el segmento conformado por personas de entre 18 y 29 años, con un valor de 2,15 puntos (-5,3%). Entre las personas mayores de 50 años, el ICG aumenta a 2,14 puntos (+5,4%). Por último, en el grupo de entre 30 y 49 años tiene lugar una contracción más pronunciada, la segunda consecutiva, ubicándose el ICG en 1,72 puntos (-11,3%).

En el plano geográfico, presenta nuevamente su mayor valor entre quienes residen en el interior, con 2,17 puntos (-2,3%). Dentro del AMBA, los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ubican en 1,91 puntos (+2,1%) y los del conurbano bonaerense en 1,65 puntos (-1,2%).

Finalmente, considerado por instrucción el ICG de mayo alcanza su nivel más elevado entre quienes poseen nivel educativo terciario y/o universitario, con 2,19 puntos (-0,9%); le siguen quienes completaron el nivel secundario con 1,85 puntos (+1,1%), mientras que el segmento con instrucción primaria presenta una disminución significativa respecto del mes anterior, con 1,20 puntos (-25,0%).