Volvió a caer el Índice de Confianza en el Gobierno: es el sexto mes consecutivo
El ICG que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella muestra que desde diciembre del año pasado la confianza en la gestión libertaria no deja de desplomarse.
Por sexto mes consecutivo cayó el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), al mostrar en mayo un descenso de 1,6% con respecto a al mes anterior, cuando había experimentado el descenso más pronunciado desde diciembre de 2025 (-12,1%).
En concreto, en mayo la confianza en la gestión libertaria fue de 1,99 puntos, lo que representa un 2,6% menor que el de Mauricio Macri y 42,0% mayor que el de Alberto Fernández en el mes 30 de gestión de cada uno de sus gobiernos.
“El ICG durante la presidencia de Javier Milei se ha mantenido en niveles relativamente altos, similares a los de los períodos de Néstor Kirchner y Mauricio Macri, y por encima del mandato de Eduardo Duhalde, los dos de Cristina Kirchner, y el de Alberto Fernández (en este último caso con la excepción de los primeros meses de la pandemia Covid-19)”, indica la UTDT en su informe.
En que cayó y en qué subió la gestión mileísta
Por otro lado, advierte que en mayo tres de los cinco componentes del Índice de Confianza presentaron disminuciones respecto de abril:
- “Capacidad” desciende a 2,36 puntos (-5,6%).
- “Preocupación por el interés general” cae a 1,57 puntos (-2,5%).
- “Honestidad” disminuye a 2,46 puntos (-1,6%).
Entre los que aumentaron aparecen:
- “Evaluación general del gobierno” aumenta a 1,69 puntos (+3,0%).
- “Eficiencia” alcanza 1,88 puntos (+0,5%).
“En este contexto, el promedio de la gestión Milei desciende a 2,41 puntos, su registro más bajo. Como referencia, los promedios de Macri y Fernández en el mismo tramo de sus gestiones fueron de 2,51 y 1,95, respectivamente”, compara el informe.
El ICG por género, edad, región e instrucción
En cuanto a la brecha de género, en mayo aumenta a 0,68 puntos, retomando la tendencia previa al mes de abril, en el que se observó una brecha de 0,31 puntos, lo que se debe a un descenso significativo del ICG entre las mujeres, hasta 1,61 puntos (-13,0%) y un aumento entre los hombres (2,29 ; +6,0%).
Con relación a los grupos etarios y al igual que el mes previo, el ICG de mayo alcanzó su máximo en el segmento conformado por personas de entre 18 y 29 años, con un valor de 2,15 puntos (-5,3%). Entre las personas mayores de 50 años, el ICG aumenta a 2,14 puntos (+5,4%). Por último, en el grupo de entre 30 y 49 años tiene lugar una contracción más pronunciada, la segunda consecutiva, ubicándose el ICG en 1,72 puntos (-11,3%).
En el plano geográfico, presenta nuevamente su mayor valor entre quienes residen en el interior, con 2,17 puntos (-2,3%). Dentro del AMBA, los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ubican en 1,91 puntos (+2,1%) y los del conurbano bonaerense en 1,65 puntos (-1,2%).
Finalmente, considerado por instrucción el ICG de mayo alcanza su nivel más elevado entre quienes poseen nivel educativo terciario y/o universitario, con 2,19 puntos (-0,9%); le siguen quienes completaron el nivel secundario con 1,85 puntos (+1,1%), mientras que el segmento con instrucción primaria presenta una disminución significativa respecto del mes anterior, con 1,20 puntos (-25,0%).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario