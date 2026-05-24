¿Mensaje al Gobierno? En la previa del Tedeum, la Iglesia advirtió por la intolerancia y las descalificaciones

Así quedó evidencia luego de que el Canciller Pablo Quirno y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, convocaran a la Conferencia Episcopal Argentina.

Si bien no se conoce en detalle lo que la Iglesia dirá, el Gobierno ya adelantó que no responderá al mensaje, no importa si tiene críticas o no. Fuentes del entorno, indicaron: “No sabemos qué van a decir a ciencia cierta. Nunca se les contesta y seguramente esta vez no sería la excepción. No corresponde y no sirve de nada”.

Tras no ser invitada al Tedeum, Victoria Villarruel esquivó la interna y publicó un mensaje religioso

Luego de que se conociera que no fue convocada al Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, Victoria Villarruel evitó referirse a la interna con el presidente Javier Milei y difundió un mensaje centrado en la fe, la concordia y la unidad nacional.

La ausencia de la vicepresidenta en la ceremonia prevista para este domingo había generado distintas especulaciones, y desde el Senado señalaron que no recibió una convocatoria formal por parte del gobierno nacional. Según explicaron, la invitación es enviada por la Secretaría General de la Presidencia a través del área de ceremonial, y en este caso Villarruel no fue incluida.

Pese a la señal política, la titular de la Cámara alta optó por no responder ni continuar escalando el conflicto y compartió un mensaje en su cuenta de X vinculado a la conmemoración de María Auxiliadora y su relevancia dentro de la tradición católica.

"En este día celebramos a María Auxiliadora, advocación mariana muy presente en la fe de los argentinos y vinculada a la tradición salesiana que dejó una huella espiritual y educativa en nuestro país. María Auxiliadora acompaña desde hace generaciones a las familias, a los jóvenes, a los trabajadores y a quienes hicieron grande el sur argentino con su esfuerzo y dedicación", expresó.

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En la misma publicación, Villarruel destacó la influencia de esta figura religiosa en distintas regiones. Señaló que es patrona de la Patagonia argentina y protectora de las provincias de Río Negro y Neuquén, además de ser considerada patrona del agro por su presencia en ámbitos rurales.

También recordó una visita a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, templo donde fue bautizado el papa Francisco. Según relató, estuvo allí en el aniversario de su fallecimiento para homenajearlo y pedir por la situación del país.

"El día del aniversario del fallecimiento del Papa Francisco estuve presente para honrar su memoria en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, un lugar con un esplendor único donde nuestro querido Papa fue bautizado. Él siempre recordó con afecto ese templo ligado a los primeros años de su vida cristiana. Ahí, bajo la mirada de la Virgen, le pedí que cuide a nuestra Patria y que fortalezca nuestra fe en tiempos difíciles, encontrando, bajo su amparo, fortaleza, unidad y paz", afirmó.