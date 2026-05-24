¿Mensaje al Gobierno? En la previa del Tedeum, la Iglesia advirtió por la intolerancia y las descalificaciones
El arzobispo de Buenos Aires cuestionó el rechazo a quienes piensan distinto y llamó a respetar la diversidad.
En la previa del Tedeum por el 25 de Mayo, el arzobispo Jorge García Cuerva lanzó un mensaje con tono crítico sobre el clima social y político actual, al advertir sobre el avance de la intolerancia y las descalificaciones hacia quienes piensan distinto.
Durante una misa en la Catedral Metropolitana, el religioso retomó un pasaje de San Pablo para reflexionar sobre la convivencia en la diversidad: "Tres veces insiste con este concepto: diversidad de dones, de ministerios, de actividades, pero todos proceden de un mismo Espíritu", señaló, y remarcó la necesidad de sostener la unidad en un contexto de diferencias.
En ese marco, planteó una serie de interrogantes que apuntaron al momento que atraviesa el país, expreso: "Qué difícil es hablar y respetar la diversidad en tiempos de intolerancia. Qué difícil es poder respetar cuando hay rechazo de todo el que piensa distinto. Qué difícil es hablar de diversidad cuando nos sentimos dueños de la verdad y descalificamos cualquier opinión contraria".
Así, en la antesala de una de las fechas más simbólicas del calendario nacional, la Iglesia volvió a poner el foco en la necesidad de bajar el nivel de confrontación y promover el respeto en el debate público.
A pesar del relato triunfalista que intentan sostener en las huestes libertarias, lo cierto es que saben que la realidad corre por un carril completamente divergentes y por eso están preocupados por estas horas por el Tedeum del próximo 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana.
Así quedó evidencia luego de que el Canciller Pablo Quirno y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, convocaran a la Conferencia Episcopal Argentina.
Si bien no se conoce en detalle lo que la Iglesia dirá, el Gobierno ya adelantó que no responderá al mensaje, no importa si tiene críticas o no. Fuentes del entorno, indicaron: “No sabemos qué van a decir a ciencia cierta. Nunca se les contesta y seguramente esta vez no sería la excepción. No corresponde y no sirve de nada”.
Tras no ser invitada al Tedeum, Victoria Villarruel esquivó la interna y publicó un mensaje religioso
Luego de que se conociera que no fue convocada al Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, Victoria Villarruel evitó referirse a la interna con el presidente Javier Milei y difundió un mensaje centrado en la fe, la concordia y la unidad nacional.
La ausencia de la vicepresidenta en la ceremonia prevista para este domingo había generado distintas especulaciones, y desde el Senado señalaron que no recibió una convocatoria formal por parte del gobierno nacional. Según explicaron, la invitación es enviada por la Secretaría General de la Presidencia a través del área de ceremonial, y en este caso Villarruel no fue incluida.
Pese a la señal política, la titular de la Cámara alta optó por no responder ni continuar escalando el conflicto y compartió un mensaje en su cuenta de X vinculado a la conmemoración de María Auxiliadora y su relevancia dentro de la tradición católica.
"En este día celebramos a María Auxiliadora, advocación mariana muy presente en la fe de los argentinos y vinculada a la tradición salesiana que dejó una huella espiritual y educativa en nuestro país. María Auxiliadora acompaña desde hace generaciones a las familias, a los jóvenes, a los trabajadores y a quienes hicieron grande el sur argentino con su esfuerzo y dedicación", expresó.
En la misma publicación, Villarruel destacó la influencia de esta figura religiosa en distintas regiones. Señaló que es patrona de la Patagonia argentina y protectora de las provincias de Río Negro y Neuquén, además de ser considerada patrona del agro por su presencia en ámbitos rurales.
También recordó una visita a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, templo donde fue bautizado el papa Francisco. Según relató, estuvo allí en el aniversario de su fallecimiento para homenajearlo y pedir por la situación del país.
"El día del aniversario del fallecimiento del Papa Francisco estuve presente para honrar su memoria en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, un lugar con un esplendor único donde nuestro querido Papa fue bautizado. Él siempre recordó con afecto ese templo ligado a los primeros años de su vida cristiana. Ahí, bajo la mirada de la Virgen, le pedí que cuide a nuestra Patria y que fortalezca nuestra fe en tiempos difíciles, encontrando, bajo su amparo, fortaleza, unidad y paz", afirmó.
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