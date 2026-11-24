Nuevo paro universitario para este miércoles y marcha al Congreso por el financiamiento
Denuncian que el proyecto de Presupuesto 2027 profundiza el ajuste sobre las universidades nacionales y reclaman el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) anunció un paro total de actividades para este miércoles y una movilización al Congreso prevista para el jueves, en rechazo al Presupuesto 2027 y en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida alcanzará a todas las facultades, colegios preuniversitarios e institutos dependientes y para el jueves, además, el gremio convocó a un nuevo cese de tareas desde las 11 de la mañana para acompañar la concentración frente al Congreso, programada para las 13.
Según explicaron los dirigentes sindicales, el principal cuestionamiento apunta a los recursos previstos para las universidades nacionales en el próximo ejercicio presupuestario, ya que las partidas contempladas representarían apenas el 0,54% del Producto Bruto Interno, una proporción que consideran insuficiente para garantizar el funcionamiento del sistema.
La secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, fue una de las voces más críticas a la propuesta oficial, al considerar que “el proyecto de Presupuesto 2027 profundiza el ahogo financiero sobre nuestras universidades. Nos quieren llevar al piso histórico del 0,54% del PBI, retrocediendo a niveles de 2004”, afirmó.
Desde el gremio también sostienen que los fondos proyectados “cubren menos de la mitad de los recursos necesarios” para afrontar la recomposición salarial de docentes y no docentes, sostener los programas de investigación y garantizar la continuidad de las becas estudiantiles. La cifra prevista se encuentra muy por debajo de los más de $11 billones estimados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Carboni vinculó además el reclamo presupuestario con la situación judicial y política que atraviesa la Ley de Financiamiento Universitario. “El Gobierno sigue incumpliendo ante la inacción cómplice de la Justicia”, sostuvo al referirse a la demora en la aplicación de la norma sancionada por el Congreso.
En otro tramo de sus declaraciones, la referente sindical elevó el tono de sus críticas y aseguró que “el Gobierno pretende arrinconar a la Universidad” mientras mantiene incumplida una ley que fue respaldada en reiteradas oportunidades por el Poder Legislativo.
La nueva jornada de protesta llega después de meses de movilizaciones, reclamos salariales y advertencias sobre el deterioro presupuestario de las universidades públicas, y con el debate del Presupuesto 2027 en el horizonte, se busca volver a instalar la discusión sobre el financiamiento universitario como uno de los ejes centrales de la agenda política nacional.
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