Carboni vinculó además el reclamo presupuestario con la situación judicial y política que atraviesa la Ley de Financiamiento Universitario. “El Gobierno sigue incumpliendo ante la inacción cómplice de la Justicia”, sostuvo al referirse a la demora en la aplicación de la norma sancionada por el Congreso.

En otro tramo de sus declaraciones, la referente sindical elevó el tono de sus críticas y aseguró que “el Gobierno pretende arrinconar a la Universidad” mientras mantiene incumplida una ley que fue respaldada en reiteradas oportunidades por el Poder Legislativo.

La nueva jornada de protesta llega después de meses de movilizaciones, reclamos salariales y advertencias sobre el deterioro presupuestario de las universidades públicas, y con el debate del Presupuesto 2027 en el horizonte, se busca volver a instalar la discusión sobre el financiamiento universitario como uno de los ejes centrales de la agenda política nacional.