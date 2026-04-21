Rumbo a las elecciones 2027: en qué consiste la reforma electoral que anunció Javier Milei
El mandatario lanzó una inciativa que contempla una serie de cambios de cara a las próximas elecciones. PASO, Boleta Única y Ficha Limpia, entre otros.
El presidente Javier Milei anunció a través de sus redes sociales el envío al Congreso de un ambicioso proyecto de Reforma Electoral que busca modificar las reglas de juego de la política argentina de cara a las elecciones 2027 en las que se presupone que buscará la reelección.
Bajo sus habituales consignas de lucha contra "la casta", y en plena gira por Israel, el mandatario detalló los pilares de una iniciativa que promete una fuerte disputa legislativa en ambas cámaras.
"Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta", sentenció el jefe de Estado al confirmar que el texto ingresará este miércoles a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo espera hacer valer su esquema de alianzas para lograr la media sanción.
A pesar del optimismo del Ejecutivo, el proyecto enfrenta un escenario complejo. Según informes de Infobae, el principal foco de conflicto será la eliminación de las PASO. Esta medida genera rechazo no solo en el peronismo, sino también en bloques "aliados" o dialoguistas como el PRO y la UCR.
Para estos sectores, las primarias son una herramienta vital para dirimir liderazgos internos y para articular frentes electorales en distritos clave, como la provincia de Buenos Aires. Sin las PASO, estas fuerzas deberían volver a sistemas de internas cerradas o acuerdos de cúpulas, lo que debilita su capacidad de organización frente al oficialismo.
Los tres ejes centrales de la reforma electoral que anunció Javier Milei
El proyecto de La Libertad Avanza se sostiene sobre tres modificaciones estructurales que buscan reducir el gasto público y endurecer los requisitos éticos para los candidatos:
- Eliminación de las PASO: El Gobierno propone suprimir definitivamente las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El argumento presidencial es que el Estado no debe financiar las disputas internas de los partidos políticos.
- Cambio en el Financiamiento Político: La reforma apunta a liberar el aporte privado para las campañas y la estructura de los partidos. El objetivo es reducir drásticamente el financiamiento estatal, bajo la premisa de que "se termine la política viviendo de tu bolsillo".
- Ficha Limpia: El texto incorpora la cláusula para impedir que personas con condenas por corrupción puedan ser candidatos a cargos públicos. "Los corruptos afuera para siempre", enfatizó Milei.
Rediseño de la Boleta Única y partidos
Además de los puntos mencionados, la reforma contempla un rediseño de la Boleta Única de Papel (BUP) y establece nuevas exigencias para la constitución de los partidos políticos, buscando evitar la proliferación de sellos "fantasma".
El camino del proyecto se iniciará en Diputados, donde el oficialismo cuenta con números más holgados. Sin embargo, el verdadero test será en el Senado, donde la paridad de fuerzas con la oposición obligará a la Casa Rosada a una negociación minuciosa si pretende convertir estas promesas de campaña en ley antes del próximo turno electoral.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario