Rumbo a las elecciones 2027: en qué consiste la reforma electoral que anunció Javier Milei

Los tres ejes centrales de la reforma electoral que anunció Javier Milei

El proyecto de La Libertad Avanza se sostiene sobre tres modificaciones estructurales que buscan reducir el gasto público y endurecer los requisitos éticos para los candidatos:

Eliminación de las PASO: El Gobierno propone suprimir definitivamente las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El argumento presidencial es que el Estado no debe financiar las disputas internas de los partidos políticos.

El Gobierno propone suprimir definitivamente las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El argumento presidencial es que el Estado no debe financiar las disputas internas de los partidos políticos. Cambio en el Financiamiento Político: La reforma apunta a liberar el aporte privado para las campañas y la estructura de los partidos. El objetivo es reducir drásticamente el financiamiento estatal, bajo la premisa de que "se termine la política viviendo de tu bolsillo".

La reforma apunta a liberar el aporte privado para las campañas y la estructura de los partidos. El objetivo es reducir drásticamente el financiamiento estatal, bajo la premisa de que "se termine la política viviendo de tu bolsillo". Ficha Limpia: El texto incorpora la cláusula para impedir que personas con condenas por corrupción puedan ser candidatos a cargos públicos. "Los corruptos afuera para siempre", enfatizó Milei.

Rediseño de la Boleta Única y partidos

Además de los puntos mencionados, la reforma contempla un rediseño de la Boleta Única de Papel (BUP) y establece nuevas exigencias para la constitución de los partidos políticos, buscando evitar la proliferación de sellos "fantasma".

El camino del proyecto se iniciará en Diputados, donde el oficialismo cuenta con números más holgados. Sin embargo, el verdadero test será en el Senado, donde la paridad de fuerzas con la oposición obligará a la Casa Rosada a una negociación minuciosa si pretende convertir estas promesas de campaña en ley antes del próximo turno electoral.