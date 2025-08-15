La oposición pidió una sesión especial en Diputados para bloquear los vetos de Javier Milei

Además, se buscará impulsar un proyecto que pide la modificación de la ley del Régimen Penal Tributario (24.769) en el que actualiza los montos que tipifican el delito de evasión tributaria, así como tres proyectos para modificar el huso horario.

El pedido de sesión especial cuenta con las firmas de los diputados que conforman los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica.

pedido sesion especial 1

pedido sesion especial 2

pedido sesion especial 3