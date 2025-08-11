Horas decisivas: se define en Nueva York si el Estado debe entregar las acciones de YPF

Qué pasa si la Corte de Apelaciones falla contra la Argentina

En la peor de las determinaciones para nuestro país, que al mismo tiempo es la más probable, es decir que confirme la decisión de Preska, el caso podría ser elevado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que difícilmente lo tome, lo que pondría a la Argentina en desacato.

Ello representaría un duro revés para las intenciones del Gobierno de Javier Milei, que con el desacato tendrá serias dificultades de conseguir financiamiento para afrontar los U$S10.000 millones en vencimientos hasta el año próximo.

Eventualmente, antes de entregar las acciones de YPF en poder del Estado Nacional, el Gobierno tendrá como única salida negociar algún acuerdo con los demandantes, el fondo Burford Capital, principal beneficiario del caso. Una negociación que nuestro país elude desde que se inició el proceso judicial, hace más de una década.