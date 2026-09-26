El Gobierno confirmó que la mudanza de la cárcel de Devoto se iniciará este año

Por el lado de los vecinos, ya manifestaron su deseo de que la mayor parte del suelo se destine a un parque público, advirtiendo sobre el eventual impacto ambiental que acarrearía la excesiva densidad constructiva en la zona.

Por normativa urbana, la transformación del espacio exige obligatoriamente la inclusión de espacios verdes públicos, y el proyecto de transformación contempla "conservar y poner en valor" tres estructuras del penal que no serán demolidas: el Pabellón 7, resguardado como sitio de memoria; el tanque de agua que sobresale por encima del complejo penitenciario y es considerado hito visual del barrio, y el pabellón de ingreso ubicado hacia la calle Bermúdez.