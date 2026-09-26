El Gobierno confirmó que la mudanza de la cárcel de Devoto se iniciará este año
Así lo aseguró la ministra Alejandra Monteoliva, señalando que la mudanza de los reclusos se hará “en distintas fases” hacia el nuevo complejo de Marcos Paz. Qué pasará con el predio.
La ministra de Seguridad de la Nación confirmó este sábado que la mudanza de los internos del penal de Devoto hacia el complejo penitenciario de Marcos Paz comenzará durante el "último trimestre" de este año.
En declaraciones radiales, Alejandra Monteoliva explicó que el proceso de traslado se encuentra dentro del "cronograma previsto", y aclaró que se llevará a cabo de manera gradual, sin fecha prevista para el cierre definitivo del penal porteño.
"La mudanza será en distintas fases y va a iniciar pronto. La mudanza de una cárcel no se hace de un día para el otro", sostuvo la funcionaria, aunque tampoco dio mayores detalles sobre las etapas operativas que terminarán con el proceso de mudanza.
Hasta donde sabe, los reclusos que en la actualidad cumplen penas en la mencionada prisión de la Ciudad de Buenos Aires serán trasladados al complejo de Marcos Paz, que cuenta con capacidad para unas 2.200 personas, reservándose 1.500 plazas, aproximadamente, para quienes están en Devoto y el resto para descomprimir alcaldías y comisarías porteñas.
Cuál será el destino del predio del penal de Devoto
En cuanto al destino del predio ocupado ahora por el penal, pertenece al Estado Nacional y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) asumirá la responsabilidad de la subasta de la superficie tras la salida de los internos, con el objetivo de financiar nuevas obras de infraestructura penitenciaria.
Por el lado de los vecinos, ya manifestaron su deseo de que la mayor parte del suelo se destine a un parque público, advirtiendo sobre el eventual impacto ambiental que acarrearía la excesiva densidad constructiva en la zona.
Por normativa urbana, la transformación del espacio exige obligatoriamente la inclusión de espacios verdes públicos, y el proyecto de transformación contempla "conservar y poner en valor" tres estructuras del penal que no serán demolidas: el Pabellón 7, resguardado como sitio de memoria; el tanque de agua que sobresale por encima del complejo penitenciario y es considerado hito visual del barrio, y el pabellón de ingreso ubicado hacia la calle Bermúdez.
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