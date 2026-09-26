Se viene otro paro de docentes universitarios en la previa a la Marcha Federal

El Gobierno no aplica la Ley de Financiamiento Universitario ni acata a la Justicia

El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, esta semana había intimado al Gobierno Nacional a dar cumplimiento total a la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, dando un plazo de cinco días para el acatamiento.

El magistrado había dictado la medida en diciembre de 2025, la Cámara de Apelaciones la avaló en marzo de este año y, finalmente, la Corte Suprema de la Nación dejó firme la decisión el 25 de junio último.

Sin embargo, el Gobierno anunció que apelaría esa resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, argumentando que ya cumplió con la cautelar y que presentó ante la Justicia la documentación para acreditarlo.