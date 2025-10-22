Masiva manifestación a Salud en reclamo por la implementación inmediata de la Emergencia en Discapacidad

La crítica central apunta a la parálisis de los recursos asignados. A pesar de que la Decisión Administrativa del 24 de septiembre destinó $121 mil millones de pesos para la adecuación de aranceles del Sistema Único de Prestaciones, tanto la ANDIS como el Ministerio de Salud no liberan los fondos, no convocan a Directorio y mantienen deudas por los servicios ya prestados.

discapacidad 3

Antes del inicio de la marcha, el Coordinador del FORO Permanente, Pablo Molero, entregó formalmente una nota al Ministro de Salud, Dr. Mario Lugones, buscando asegurar su recepción, dada la falta de respuestas en movilizaciones previas.

La jornada concluyó con el canto del Himno Nacional, un acto simbólico de un pueblo que exige el fin del ajuste, la persecución y el abandono estatal.

"El Presidente de la Nación, Javier Milei, el Ministro de Salud, Dr. Mario Lugones, y el Interventor de la ANDIS, Dr. Alejandro Vilches, tienen la obligación de aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad. No hacerlo constituye un incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal) y una violación del principio de división de poderes establecido en la Constitución Nacional", indicaron desde el Foro.