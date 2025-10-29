Guillermo Francos desmintió su salida y consideró que "no vale la pena convocar" a Axel Kicillof

Sobre el futuro inmediato, el jefe de Gabinete adelantó la agenda prioritaria del Gobierno libertario y afirmó: "Primero viene un debate sobre el Presupuesto, antes que las reformas".

De esta manera, el funcionario confirmó que el Presidente se reunirá con los gobernadores, pero dejó fuera al bonaerense Axel Kicillof. Al respecto, consideró que "no vale la pena convocar a quien no está dispuesto seriamente a analizar el momento que está viviendo la Argentina".

Por último, Francos también se refirió al presente de la oposición, señalando que el PJ "ya no es lo que era" y que necesita "una renovación y un liderazgo más acorde a la época que estamos viviendo".