Guillermo Francos desmintió su salida y consideró que "no vale la pena convocar" a Axel Kicillof
Con una cita de María Elena Walsh, el jefe de Gabinete negó "operaciones de baja estofa" sobre su renuncia y ratificó la figura de Santiago Caputo.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, utilizó una cita poética para desmentir los persistentes rumores sobre su posible salida del equipo de Javier Milei, a la vez que justificó la exclusión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la convocatoria del Gobierno con gobernadores en la Casa Rosada.
En una entrevista con TN, el funcionario parafraseó a María Elena Walsh, e ironizó: "Tantas veces me morí, tantas veces me mataron... y sin embargo estoy aquí, resucitando".
De esta manera, Francos calificó las versiones sobre su renuncia como "operaciones de baja estofa" y negó rotundamente cualquier conflicto interno con el asesor presidencial, Santiago Caputo, asegurando: "Jamás le diría al Presidente es él o yo".
Fue en este sentido que el funcionario destacó la capacidad de Caputo, indicando que el mandatario "no lo desaprovechará".
Respecto a las elecciones legislativas del pasado domingo, Francos admitió que el resultado fue mejor de lo esperado, y expresó: "No esperábamos lo que pasó el domingo. Sí, esperábamos ganar a nivel nacional, pero no con esa diferencia. Y menos ganar la provincia de Buenos Aires".
Sobre el futuro inmediato, el jefe de Gabinete adelantó la agenda prioritaria del Gobierno libertario y afirmó: "Primero viene un debate sobre el Presupuesto, antes que las reformas".
De esta manera, el funcionario confirmó que el Presidente se reunirá con los gobernadores, pero dejó fuera al bonaerense Axel Kicillof. Al respecto, consideró que "no vale la pena convocar a quien no está dispuesto seriamente a analizar el momento que está viviendo la Argentina".
Por último, Francos también se refirió al presente de la oposición, señalando que el PJ "ya no es lo que era" y que necesita "una renovación y un liderazgo más acorde a la época que estamos viviendo".
