Qué reveló la autopsia a Nicolás Duarte, el joven de 18 años que fue hallado muerto en Ezeiza
Si bien la autopsia fue determinante al respecto del deceso, su familia sostiene que algo pasó entre la salida del boliche y el hallazgo del cuerpo.
La muerte de Nicolás Duarte, el joven de 18 años que fue encontrado sin vida este martes en un arroyo de Tristán Suárez, sigue generando conmoción en Ezeiza. De acuerdo al informe forense, la autopsia indicó que el joven “murió ahogado”. En este sentido, fuentes policiales precisaron que la causa del deceso fue “asfixia por inmersión”.
¿Qué sucedió con Nicolás Duarte?
Duarte había desaparecido tras salir del boliche Egipto durante el fin de semana. Desde entonces, familiares, amigos y vecinos iniciaron una intensa búsqueda que terminó con el hallazgo del cuerpo en un arroyo del partido bonaerense de Ezeiza.
Entre las hipótesis que manejan los investigadores figura la posibilidad de que el joven, que se encontraba bajo la lluvia, haya “trastabillado, caído al arroyo crecido y muerto ahogado”. En ese escenario, el cuerpo habría sido “arrastrado varios metros” por la corriente hasta el punto donde fue encontrado.
Sin embargo, la familia mantiene dudas sobre lo sucedido. Entre las sospechas, creen que “pudo ser víctima de un robo”, ya que cuando fue visto por última vez “vestía una remera de manga larga de color negra y azul, un pantalón negro y un par de zapatillas del mismo color”, pero al momento del hallazgo “aparecía con otra ropa”.
Otra de las posibilidades que se baraja es que Duarte “se haya desvanecido en el puente y que la corriente lo arrastrara hacia el cauce”. Pese a ello, la hipótesis más firme por ahora es que “estaba alcoholizado y, al caminar en medio de la lluvia, trastabilló, cayó al arroyo crecido y murió ahogado”.
La Justicia aguarda los estudios complementarios de laboratorio y los resultados de toxicología para determinar si el joven había consumido alcohol o alguna otra sustancia. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación, y los peritos analizan imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de las últimas personas que lo vieron con vida.
