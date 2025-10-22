Masiva marcha de familiares y prestadores en Discapacidad al Congreso

milei motosierra

"Uno ama lo que hace y ama a las personas", aseguró una de las prestadoras en diálogo con C5N, y siguió: "soy maestra, es un apoyo no docente, el nomenclador es muy bajo, estamos cobrando 307 mil pesos al mes, no sube desde diciembre de 2024, trabajo en tres escuelas".

"Es insostenible, siempre fue bajo, pero siempre hubo aumentos. Pero desde el año pasado está parado el nomenclador, esto hace que tengamos que buscar otros trabajos. Es muy difícil y muy angustiante", añadió Natalia.

Un transportista explicó que los costos no se pueden sostener, "muchos chicos se están quedando sin transporte. Este Gobierno es insensible, se mete con las personas más vulnerables, con los discapacitados, con los jubilados, el Congreso nos ayuda pero no es la solución definitiva, seguimos sin aumento desde hace un año".

Restitución de pensiones

Por orden judicial, el gobierno de Javier Milei restituyó este miércoles todas las pensiones por discapacidad laboral que había suspendido en todo el país. De esta manera, acató la resolución del juez Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, quien ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restablecer, en un plazo de 24 horas, “la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en todo el país y abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que se dicte una sentencia definitiva en el expediente”.

La medida en cuestión fue adoptada en el marco de una acción de amparo colectiva impulsada por el Defensor del Pueblo catamarqueño, con la adhesión de asociaciones de personas con discapacidad, y extiende a todo el territorio nacional los efectos de la cautelar dictada en septiembre, que en ese momento solo regía para la provincia.