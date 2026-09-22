El Gobierno designó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad
El extitular de IOMA reemplazará a Alejandro Vilches, quien renunció el lunes por “razones estrictamente personales”.
El Gobierno nacional designó este martes a Pablo Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Alejandro Vilches, quien había dejado el cargo apenas un día antes. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Salud, que destacó la experiencia del funcionario en la gestión pública y privada.
Di Liscia cuenta con antecedentes en distintos ámbitos de la administración estatal. Entre 2017 y 2019 estuvo al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, organismo que por entonces contaba con más de 2,2 millones de afiliados. Previamente había ocupado los cargos de subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el Gobierno señalaron que el nuevo secretario tiene experiencia en la conducción de organismos, administración de presupuestos de gran magnitud, gestión de operaciones complejas y coordinación de equipos multidisciplinarios. También destacaron su recorrido de más de 20 años en el sector privado.
Entre las prioridades que tendrá Di Liscia al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad aparecen la optimización del acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad y el fortalecimiento de los mecanismos de gestión y control del organismo.
Además, continuará con el proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral que lleva adelante el Gobierno. Según informó el Ministerio de Salud, el objetivo de esas revisiones es detectar irregularidades y evitar que recursos públicos sean destinados a beneficios otorgados de manera fraudulenta.
El nuevo secretario de Discapacidad asume en medio de la pelea por el ajuste
La llegada de Di Liscia se produce en un momento especialmente sensible para el área. Su designación ocurre menos de 24 horas después de la renuncia de Vilches y mientras el Gobierno enfrenta cuestionamientos por las medidas incluidas para discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027.
La iniciativa enviada al Congreso contempla cambios en el sistema de prestaciones y propone modificar aspectos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entre otras medidas, el proyecto plantea eliminar el esquema de arancel único del nomenclador nacional y establecer un nuevo mecanismo para determinar los valores de las prestaciones.
El Presupuesto también propone cambios vinculados con las pensiones por invalidez laboral y con los requisitos para acceder a esos beneficios. Las modificaciones generaron críticas de organizaciones vinculadas con la discapacidad y también abrieron una discusión dentro del Congreso sobre el financiamiento del sector.
El Gobierno, por su parte, comenzó a negociar modificaciones al proyecto con distintos bloques legislativos con el objetivo de avanzar con una propuesta que permita sostener el equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de las prestaciones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario