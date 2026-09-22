El Gobierno designó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad

El nuevo secretario de Discapacidad asume en medio de la pelea por el ajuste

La llegada de Di Liscia se produce en un momento especialmente sensible para el área. Su designación ocurre menos de 24 horas después de la renuncia de Vilches y mientras el Gobierno enfrenta cuestionamientos por las medidas incluidas para discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027.

La iniciativa enviada al Congreso contempla cambios en el sistema de prestaciones y propone modificar aspectos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entre otras medidas, el proyecto plantea eliminar el esquema de arancel único del nomenclador nacional y establecer un nuevo mecanismo para determinar los valores de las prestaciones.

El Presupuesto también propone cambios vinculados con las pensiones por invalidez laboral y con los requisitos para acceder a esos beneficios. Las modificaciones generaron críticas de organizaciones vinculadas con la discapacidad y también abrieron una discusión dentro del Congreso sobre el financiamiento del sector.

El Gobierno, por su parte, comenzó a negociar modificaciones al proyecto con distintos bloques legislativos con el objetivo de avanzar con una propuesta que permita sostener el equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de las prestaciones.