El Gobierno de Axel Kicillof decretó un inesperado feriado en noviembre y habrá descanso extra
Ante la visita del papa León XIV, la administración bonaerense otorgó una nueva jornada de descanso en pos de descomprimir el tránsito en Luján.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, oficializó un feriado excepcional para el próximo miércoles 11 de noviembre. La medida extraordinaria busca garantizar la seguridad y el ordenamiento vial ante la llegada del papa León XIV, un acontecimiento masivo que promete convocar a millones de fieles.
La jornada de descanso fue establecida con el objetivo de facilitar los complejos operativos sanitarios y de movilidad que se desplegarán en los accesos hacia la Basílica de Luján. Allí, el Sumo Pontífice encabezará el cierre de su paso por el país, por lo que las autoridades provinciales buscan reducir el flujo vehicular habitual y minimizar los inconvenientes en el tránsito regional.
El Gobierno decretó feriado por la visita del Papa: cese total de actividades administrativas y escolares
Con el objetivo de despejar los accesos clave hacia la zona oeste y central de la provincia, el Gobierno de Axel Kicillof reglamentó una jornada de descanso extraordinaria para noviembre ante la multitudinaria llegada del Sumo Pontífice.
La medida dispone el cese completo de las funciones en la administración pública provincial y decreta la suspensión de clases en todos los niveles educativos.
A través de este esquema, las autoridades buscan reducir al mínimo el movimiento vehicular habitual en las rutas y avenidas, garantizando así un operativo de tránsito fluido para el despliegue de los fieles y evitando el colapso del sistema de transporte de la región.
El papa León XIV en Buenos Aires: agenda oficial
Domingo 8 de noviembre
El primer día de la visita estará concentrado en Buenos Aires. León XIV llegará desde Montevideo y tendrá sus primeras actividades oficiales en la ciudad.
- 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery y acogida oficial.
- 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la Plaza San Martín.
- 17:20: Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.
- 17:50: encuentro con el presidente Javier Milei.
- 18:30: reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Durante el encuentro, el Papa pronunciará un discurso.
Lunes 9 de noviembre: Claypole, Palermo y encuentros religiosos
La segunda jornada comenzará fuera de la Ciudad de Buenos Aires, con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Luego, León XIV regresará a la Capital Federal para celebrar una misa y participar de diferentes encuentros.
- 09:15: visita al personal y a las personas asistidas del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. El Papa realizará un saludo durante la actividad.
- 11:30: misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. León XIV pronunciará la homilía.
- 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde dará un discurso.
- 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y representantes de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.
- 18:45: celebración de las vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.
- 19:45: cena con los obispos en la casa del arzobispo.
Martes 10 de noviembre: jornada en Córdoba y vigilia con jóvenes
El martes será la jornada con mayor despliegue fuera de Buenos Aires. León XIV viajará temprano a Córdoba y regresará a la Capital durante la tarde para cerrar el día con una actividad junto a jóvenes.
- 07:30: salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires rumbo a Córdoba.
- 09:00: llegada al aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.
- 10:00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, con homilía del Santo Padre.
- 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. El Papa pronunciará un discurso.
- 16:55: salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.
- 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.
- 20:15: vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde León XIV dará un discurso.
Miércoles 11 de noviembre: cárcel, misa en Luján y partida hacia Perú
El último día de León XIV en la Argentina comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto. Después viajará a Luján para celebrar la misa de cierre de su visita al país.
- 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde saludará a las personas alojadas y al personal.
- 10:00: misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, con homilía del Pontífice.
- 13:30: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.
- 14:00: salida en avión desde Buenos Aires rumbo a Lima, Perú, donde continuará su viaje apostólico por Sudamérica.
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