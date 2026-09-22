El Gobierno de Axel Kicillof decretó un inesperado feriado en noviembre y habrá descanso extra

Oficial: el Gobierno de Axel Kicillof confirmó un nuevo feriado por la visita del papa León XIV

El papa León XIV en Buenos Aires: agenda oficial

Domingo 8 de noviembre

El primer día de la visita estará concentrado en Buenos Aires. León XIV llegará desde Montevideo y tendrá sus primeras actividades oficiales en la ciudad.

16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery y acogida oficial.

17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la Plaza San Martín.

17:20: Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17:50: encuentro con el presidente Javier Milei.

18:30: reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Durante el encuentro, el Papa pronunciará un discurso.

Lunes 9 de noviembre: Claypole, Palermo y encuentros religiosos

La segunda jornada comenzará fuera de la Ciudad de Buenos Aires, con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Luego, León XIV regresará a la Capital Federal para celebrar una misa y participar de diferentes encuentros.

09:15: visita al personal y a las personas asistidas del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. El Papa realizará un saludo durante la actividad.

11:30: misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. León XIV pronunciará la homilía.

16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde dará un discurso.

17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y representantes de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18:45: celebración de las vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

19:45: cena con los obispos en la casa del arzobispo.

Martes 10 de noviembre: jornada en Córdoba y vigilia con jóvenes

El martes será la jornada con mayor despliegue fuera de Buenos Aires. León XIV viajará temprano a Córdoba y regresará a la Capital durante la tarde para cerrar el día con una actividad junto a jóvenes.

07:30: salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires rumbo a Córdoba.

09:00: llegada al aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

10:00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, con homilía del Santo Padre.

15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. El Papa pronunciará un discurso.

16:55: salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

20:15: vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde León XIV dará un discurso.

Miércoles 11 de noviembre: cárcel, misa en Luján y partida hacia Perú

El último día de León XIV en la Argentina comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto. Después viajará a Luján para celebrar la misa de cierre de su visita al país.