La Iglesia pidió "evitar poner a León XIV en uno u otro lado de la grieta"

"No tenemos reuniones con el presidente Javier Milei, pero sí tendremos encuentros con Karina Milei y con los ministros de Seguridad nacional y de Provincia", indicó.

Además, adelantó que el próximo lunes por la tarde se realizará un encuentro interreligioso y destacó el trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y su par de la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, el secretario general de la CEA, monseñor Raúl Pizarro, detalló que los primeros contactos institucionales para organizar la visita comenzaron con el canciller Pablo Quirno, el secretario de Culto, Agustín Ezequiel Caulo, y la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba.

"Esas tres primeras personas del Gobierno nacional con las que nos empezamos a reunir de manera más silenciosa pensando y soñando lo que hoy ya es una realidad", explicó.

Pizarro agregó que también participaron de las conversaciones la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y autoridades provinciales.

El mensaje sobre discapacidad

Otro de los puntos destacados durante la conferencia fue la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione, prevista durante su estadía en el país. El presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, puso el foco en la situación de las personas con discapacidad y sus familias.

"El tema de la discapacidad es un tema de agenda por tratarse de una situación delicada y por las familias afligidas debido a la vulnerabilidad que atraviesan sus seres queridos", afirmó.

Colombo remarcó que la actividad no debe ser interpretada desde una perspectiva partidaria o ideológica, sino como parte de la misión pastoral de la Iglesia.

"Lejos de ponernos en una situación ideológica, nos acerca a una acción misionera. La visita a Don Orione es un momento de profunda contemplación de la realidad humana", sostuvo.

En esa misma línea, García Cuerva insistió en la necesidad de "reconstruir los vínculos y colocar en el centro a los vulnerables".

"Nos estamos sentando en una misma mesa el Gobierno Nacional y la Iglesia, debemos dejarnos interpelar por el discurso del Papa", afirmó.

Desde la CEA también confirmaron que la transmisión oficial de las actividades de León XIV estará a cargo del Gobierno nacional. La agenda de la visita contempla distintos encuentros y actividades religiosas e institucionales, mientras continúan las reuniones entre la Iglesia y las autoridades para definir los detalles de la llegada del Pontífice.