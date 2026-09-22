La Justicia intimó al Gobierno a que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario
El Gobierno judicializó parte de la Ley de Financiamiento Universitario para mantener su meta de equilibrio fiscal aún a costa de la Educación pública.
La Justicia intimó esta semana al Gobierno nacional a que aplique la Ley de Financiamiento Universitario, lo que implicaría mejoras en los salarios de docentes y personal no docente además de mejores partidas presupuestarias para el funcionamiento de las universidades públicas nacionales y las instituciones que dependen de ellas.
El fallo lleva la firma del juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick, quien reclamó el "cumplimiento total" de la norma en un plazo de cinco días, incluidos los artículos 5 y 6, que son los que el Gobierno rechazó tanto en el Congreso como en el veto del presidente Javier Milei y, en la instancia actual, ante la Justicia.
Además de la recomposición salarial del personal, los artículos judicializados contemplan los pagos de becas estudiantiles que quedaron en suspenso por decisión del Gobierno nacional.
Qué sucederá si el Gobierno sigue sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
De no producirse el acatamiento del fallo, la Justicia empezaría a aplicar multas diarias.
El Gobierno ya está en pie de guerra para el Presupuesto 2027, que contempla recortes a las universidades públicas nacionales aunque desde las casas de estudio aseguraron que las partidas asignadas serían insuficientes para el funcionamiento.
Mientras tanto, este martes por la tarde el diario Clarín difundió el fallo de Cormick que ratifica su medida cautelar de diciembre de 2025, la cual había sido avalada en marzo de 2026 por la Cámara de Apelaciones y había quedado firme el 25 de junio en una resolución de la Corte Suprema.
Cormick indicó en su fallo de este martes que "en virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes [multas] por cada día de demora".
Mientras la Ley de Financiamiento Universitario sigue su derrotero por las dependencias judiciales, los gremios docentes y de personal no docente empezaron a diagramar un plan de lucha en el marco de paritarias que incluye una nueva marcha federal universitaria para el 15 de octubre próximo.
El Gobierno ofreció un 3% de aumento en los salarios, pero los gremios reclamaron la recomposición salarial del 31,2% que estipulan los artículos judicializados de la ley.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario