La Justicia intimó al Gobierno a que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

Mientras tanto, este martes por la tarde el diario Clarín difundió el fallo de Cormick que ratifica su medida cautelar de diciembre de 2025, la cual había sido avalada en marzo de 2026 por la Cámara de Apelaciones y había quedado firme el 25 de junio en una resolución de la Corte Suprema.

Cormick indicó en su fallo de este martes que "en virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes [multas] por cada día de demora".

Mientras la Ley de Financiamiento Universitario sigue su derrotero por las dependencias judiciales, los gremios docentes y de personal no docente empezaron a diagramar un plan de lucha en el marco de paritarias que incluye una nueva marcha federal universitaria para el 15 de octubre próximo.

El Gobierno ofreció un 3% de aumento en los salarios, pero los gremios reclamaron la recomposición salarial del 31,2% que estipulan los artículos judicializados de la ley.