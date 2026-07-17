El Gobierno empezó a diagramar el operativo de seguridad para el regreso de la Selección al país
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ya piensa en cómo atajar la vuelta de la Selección argentina, cuya caravana en 2022 surcó casi todo el AMBA.
La Selección argentina disputará este domingo la final del Mundial 2026 contra España en el MetLife Stadium, que técnicamente queda en Nueva Jersey pero está muy asociado con Nueva York. Después de esa fecha crucial, la Scaloneta volverá al país y por eso desde el Ministerio de Seguridad ya están pensando en un dipositivo para atajar a la multitud.
Para eso la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, convocó a una reunión este viernes al mediodía en su ámbito, que contó con la participación de las Fuerzas Federales, Casa Militar y la cartera de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
"El objetivo fue comenzar a diseñar el operativo de seguridad para el regreso del seleccionado argentino la próxima semana, tras finalizar su participación en el mundial de fútbol disputado en Estados Unidos", detallaron fuentes oficialistas.
Por el momento no se descartó la idea de declarar el 20 de julio como feriado nacional, o bien como asueto administrativo para ciertos grupos de la sociedad.
Desde Casa Rosada sólo confirmaron: "Lo comunicaremos el próximo domingo post partido".
Así, sin posibilidad de prever medidas ni decretos, la gente seguirá el partido de la Selección argentina contra España por la final del Mundial 2026 y las calles decidirán en el acto cómo se manejará el fervor popular.
"No se puede taparle la boca a la gente"
Alejandra Monteoliva ya se mandó un número solista esta semana, en la previa del partido de la Selección argentina contra Inglaterra por semifinales, cuando ratificó la decisión de la FIFA de prohibir toda bandera, remera o cartel con contenido político, incluido el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas.
La ministra de Seguridad remarcó que la leyenda "Las Malvinas son argentinas" estaba fuera de juego "porque es contenido político", pero reconoció que "no se puede prohibir un canto ni taparle la boca a la gente", aunque "las banderas no van a poder entrar" al estadio.
Pero el trapo quedó tendido en la cancha en Atlanta tras el partido que ganó Argentina, y al día siguiente el presidente Javier Milei intentó bajarle la épica al cuadro diciendo que "afortunadamente esas frases impertinentes e impropias que podrían estar generando ruidos corresponden a personas intrascendentes, así que nadie les da importancia y nadie los considera seriamente, tengan o no tengan cargos relevantes".
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