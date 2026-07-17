El Gobierno empezó a diagramar el operativo de seguridad para el regreso de la Selección al país

Así, sin posibilidad de prever medidas ni decretos, la gente seguirá el partido de la Selección argentina contra España por la final del Mundial 2026 y las calles decidirán en el acto cómo se manejará el fervor popular.

"No se puede taparle la boca a la gente"

Alejandra Monteoliva ya se mandó un número solista esta semana, en la previa del partido de la Selección argentina contra Inglaterra por semifinales, cuando ratificó la decisión de la FIFA de prohibir toda bandera, remera o cartel con contenido político, incluido el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas.

La ministra de Seguridad remarcó que la leyenda "Las Malvinas son argentinas" estaba fuera de juego "porque es contenido político", pero reconoció que "no se puede prohibir un canto ni taparle la boca a la gente", aunque "las banderas no van a poder entrar" al estadio.

Pero el trapo quedó tendido en la cancha en Atlanta tras el partido que ganó Argentina, y al día siguiente el presidente Javier Milei intentó bajarle la épica al cuadro diciendo que "afortunadamente esas frases impertinentes e impropias que podrían estar generando ruidos corresponden a personas intrascendentes, así que nadie les da importancia y nadie los considera seriamente, tengan o no tengan cargos relevantes".