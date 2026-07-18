El Gobierno simplificó el sistema para realizar compras al exterior con envío puerta puerta

Modificaciones para quienes compran en el exterior

La novedad central radica en que los envíos postales pasarán a gozar del mismo tratamiento fiscal que ciertas operaciones realizadas mediante courier. Desde la vigencia del decreto, quedarán exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística aquellos envíos cuyo valor FOB no exceda los USD 400 por paquete, con un tope de cinco envíos anuales por persona.

La normativa además precisa la situación para quienes sobrepasen esos límites: el monto excedente quedará alcanzado por los tributos correspondientes al régimen general de importación para consumo. Asimismo, se establece que tanto el Operador Postal como el destinatario asumirán la responsabilidad tributaria en los términos fijados por la legislación vigente.

El esquema previo

Antes del Decreto 604/2026, el sistema puerta a puerta administrado por el correo oficial contaba con una franquicia sensiblemente inferior. El artículo 80 del Decreto 1001/82 disponía que los envíos de hasta USD 50 ingresaban sin aranceles (excepto tasas por servicios), con un máximo de 12 envíos anuales por persona. En contraste, el Decreto 1065/24 ya había otorgado beneficios más amplios para el régimen PSP/Courier, eximiendo de derechos de importación y tasa de estadística a las compras de hasta USD 400 FOB, con límite de cinco envíos anuales. Con la nueva disposición, el Gobierno eliminó esa brecha y alineó ambos regímenes.

Esta determinación retomó un análisis que el equipo económico venía postergando. En noviembre de 2024, Infobae había informado que el Ejecutivo sopesaba reformar el puerta a puerta del Correo Argentino para unificar criterios y acercarlo al courier. Por entonces, fuentes oficiales mencionaron como objetivo primordial homogeneizar los tratamientos simplificados, de modo que la carga tributaria no dependiera del canal empleado.

Exportaciones por correo sin límite de valor

Además del ajuste en las importaciones, el decreto incorpora una innovación para los vendedores locales. Por primera vez se reglamentan las exportaciones comerciales por vía postal, las cuales carecerán de restricciones monetarias. Se agregó un nuevo artículo al Decreto 1001/82 que autoriza al operador postal argentino a gestionar envíos con finalidad lucrativa sin un tope económico, en tanto ARCA dictará las normas complementarias para su instrumentación.

En los fundamentos, el Ejecutivo recordó que el Código Aduanero habilitaba el correo tanto para importaciones como exportaciones, con o sin fin comercial, pero la reglamentación solo contemplaba los envíos sin fines de lucro (ayuda familiar o regalos). Esa laguna impedía que productores y comerciantes utilizaran el operador postal argentino para vender al exterior acogiéndose a los tratamientos simplificados de la Unión Postal Universal. El decreto subraya la creciente relevancia de esta modalidad debido a la expansión del comercio electrónico transfronterizo, ofreciendo una alternativa para empresas que no realizan operaciones tradicionales o que exportan pequeños volúmenes.

Procedimientos y controles aduaneros

La reforma también ajustó aspectos del control de envíos postales. A partir de ahora, el Operador Postal quedará automáticamente facultado para actuar en representación del destinatario durante el trámite aduanero, salvo que este último comunique fehacientemente, antes del ingreso del paquete al país, su intención de intervenir personalmente o designar a otro representante. El servicio aduanero mantendrá sus facultades de inspección y podrá abrir los paquetes cuando lo estime necesario para verificar la mercadería y determinar el régimen aplicable.

Envíos de ayuda familiar y regalos

En cuanto a los envíos postales sin finalidad comercial, el decreto actualizó su tratamiento y conservó la exención de tributos que gravan la exportación para consumo (excepto tasas por servicios) para aquellos destinados a ayuda familiar u obsequios personales, siempre que el valor acumulado no supere los USD 5.000 mensuales por remitente.