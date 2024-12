El Gobierno echó a la subsecretaria de Turismo, Yanina Martínez

Ahora, su despido llega por detalles administrativos. Según la versión oficial, la semana pasada Martínez había enviado la solicitud formal para tomarse unos días de vacaciones a partir de este lunes. El pedido estaba en trámite.

Pese a esto, Martínez decidió viajar de todas formas el viernes pasado y sin notificárselo ni al propio Daniel Scioli.

daniel scioli.jpg

A eso se le suma que su destino de vacaciones fue Europa, precisamente Londres, pese a al explícito pedido del Presidente hacia sus ministros respecto a que fueran austeros con sus lugares de descanso. Sin contar que la propia Martínez, como base de sus funciones, era una de las mayores promotoras del turismo dentro de Argentina.

Tras enterarse de la situación, Scioli le pidió la renuncia inmediata, que fue presentada por la ahora ex funcionaria este mismo lunes por la tarde.

Desde la misma Secretaría de Turismo no se envió ninguna orden específica respecto a las vacaciones para su personal, aunque existe una importante promoción por elegir destinos dentro de la Argentina. Incluso, en sus redes sociales el propio Scioli destacó en sus últimos posteos el éxodo turístico hacia la costa durante las Fiestas, así como también el aumento de pasajes por vía terrestre a diferentes puntos del país.

Por otro lado, medida va en línea con lo solicitado por el presidente Milei, quien decidió no tornarse vacaciones y pasar el verano en Buenos Aires. ”El Presidente no impidió que viajemos al exterior, no recomienda a donde irnos, nos pidió lógica austeridad y razonabilidad, ya sea los que se queden, los que vayan a países limítrofes o a los que vayan al Congo. Quizás algunos no revisten de carácter austero, pero no hubo ninguna prohibición. Algunos se van a ir al exterior”, indicó el vocero Manuel Adorni durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

En este sentido, hubo una excepción. Según trascendió, Milei permitiría que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viaje a Disney con toda. Esto se debe a que la funcionaria “hace años le prometió a sus nietos llevarlos a Disney cuando terminaran la primara”. Ante esta situación, tuvo que hacer un pedido expreso y personal al Presidente, quien aceptó su solicitud.