Manuel Adorni se irá de vacaciones al exterior a pesar del pedido de Javier Milei

"Se usó como ejemplo Punta del Este y Miami, pero no es que si yo me voy a Miami voy a tener algún inconveniente, sino que hay que mostrar que uno es una persona razonable", explicó el vocero.

En su caso particular, adelantó que, como lo hace "desde hace diez años", pasará su período de descanso en el exterior: "Todo el mundo sabe dónde yo me iba de vacaciones en años anteriores y no voy a modificar mucho de lo que venía haciendo".

Manuel Adorni Manuel Adorni

"En mi caso, tengo hijos chicos y me tengo que adaptar, por supuesto, a lugares, con el nivel de exposición que tengo, que sean aptos para eso. Cada ministro buscará el mejor lugar para pasar su descanso vacacional", consideró.

"Lo que pidió el Presidente es que seamos razonables y austeros", puntualizó Adorni el lunes por la noche en diálogo con TN y agregó: "Desde hace diez o quince años que tengo la suerte de irme al exterior, y bueno, voy. Con mi particularidad de tener hijos chiquitos y todo lo que conlleva en materia de seguridad y exposición. Para todos los ministros aplica lo mismo".

Para cerrar el tema, Adorni dejó en claro que durante la gestión “nadie cambió el estilo de vida ni la forma de ser y el Presidente jamás pediría que lo cambiemos". "Sí pidió razonabilidad lo cual es, valga la redundancia, razonable. De hecho, hay muchos ministros que ni siquiera se van de vacaciones. Otros nos vamos y otros ser irán más adelante porque tal vez no se pueden ir ahora”, cerró.

El presidente Javier Milei no se tomará vacaciones

milei

El presidente Javier Milei no se tomará vacaciones durante este verano y, si bien tiene a disposición el complejo de Chapadmalal, continuará cumpliendo sus funciones correspondientes desde la Quinta de Olivos y Casa Rosada.

“El presidente Milei no está deseoso de tomarse vacaciones ahora. En lo personal le sugerí que se tomara algunos días para descansar un poco, porque me parece que es lo que todos necesitamos. Pero por ahora no quiere tomarse vacaciones. Entiendo que va a seguir con sus actividades", confirmó Manuel Adorni durante la entrevista televisiva.

El propio Jefe de Estado había destacado en varias ocasiones su responsabilidad para con el cargo desde que asumió: “Soy un workaholic, directamente me levanto y voy al escritorio a trabajar”, admitió en reportajes televisivos y radiales.

Si bien Milei no se tomará un descanso tras el primer año de su Gobierno, en su agenda sí está confirmado su viaje a Estados Unidos para el 20 de enero con el fin de asistir a la ceremonia de asunción de Donald Trump, presidente electo de ese país.

La presencia de Milei en Washington - tras la invitación personal de Trump - será un acontecimiento inusual debido a que los mandatarios no suelen asistir a las asunciones de presidentes estadounidenses. En cambio, se suele enviar a representantes diplomáticos.