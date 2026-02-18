El Gobierno prorrogó el período de sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero

motosierra de milei.jpg Javier Milei con la motosierra.

El proyecto, que será enviado a Diputados en las próximas horas, fue elaborado por el Ejecutivo y se desconocen todavía sus principales lineamientos. La decisión de incluir la disputa por la actualización presupuestaria para las universidades nacionales surgió después de que el Gobierno libertario apelara la medida cautelar que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionado a mediados de 2025.