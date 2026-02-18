El Gobierno prorrogó el período de sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero
El gobierno de Javier Milei apuesta a discutir una nueva Ley de Financiamiento Universitario que reemplace la que fue aprobada en 2025 y que el mandatario libertario intentó vetar sin éxito.
El gobierno de Javier Milei amplió este miércoles el período de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación hasta el próximo 28 de febrero. Así quedó plasmado en el Decreto 103/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El objetivo del gobierno libertario es avanzar en la sanción de su proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente con el que en la Casa Rosada apuestan a reemplazar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en 2025 y vetada, sin éxito, por Milei.
“Prorróganse las Sesiones Extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, convocadas por Decreto N° 24 de fecha 18 de enero de 2026, hasta el 28 de febrero de 2026″, señala el Artículo 1 del decreto presidencial.
De esta manera se sumará un día extra al cronograma previsto. El cambio busca satisfacer la norma interna de la Cámara de Diputados, que determina que, si restan diez días o menos para el fin de sesiones, la emisión de un dictamen particularmente carecería de efectos prácticos.
El proyecto, que será enviado a Diputados en las próximas horas, fue elaborado por el Ejecutivo y se desconocen todavía sus principales lineamientos. La decisión de incluir la disputa por la actualización presupuestaria para las universidades nacionales surgió después de que el Gobierno libertario apelara la medida cautelar que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionado a mediados de 2025.
En tanto Diputados intentará avanzar esta semana con el polémico proyecto de Reforma Laboral que apuesta a quitar derechos a los trabajadores y financiar despidos con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). A ello se sumó la quita salarial en caso de enfermedad del trabajador.
Decreto 103/2026:
