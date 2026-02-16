Reforma Laboral: mientras los sin hijos del Gobierno llaman a aumentar la natalidad, las licencias no se tocan

Esta cruzada discursiva ha generado fuertes críticas desde la oposición, quienes acuñaron el término despectivo "libervirgos" para señalar una paradoja evidente: gran parte de la cúpula del Gobierno y sus principales defensores no tienen hijos ni parejas estables.

El listado de funcionarios sin descendencia incluye al propio presidente Javier Milei, a su hermana y Secretaria General, Karina Milei, a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la diputada Lilia Lemoine, famosa por impulsar el polémico proyecto de "renuncia a la paternidad". Referentes como el citado Agustín Laje, Nicolás Márquez (sin nuevas parejas ni descendencia tras su divorcio) e Iñaki Gutiérrez también encajan en este perfil.

La realidad del bolsillo: se dispara el costo de crianza

Mientras desde el oficialismo se pregona el retorno a la familia tradicional, la economía real muestra que tener un bebé es un lujo cada vez más difícil de afrontar.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente a enero de 2026, la canasta de crianza volvió a subir por encima de la inflación general.

Los costos asociados a la crianza de niños y niñas experimentaron un alza del 3,6% en el primer mes del año, superando el 2,9% del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El dato más alarmante se da en los hogares con hijos de entre 6 y 12 años: el gasto mensual necesario para cubrir bienes, servicios y tareas de cuidado trepó a $607.848, quebrando por primera vez la barrera de los 600 mil pesos.

image

Reforma Laboral: licencias por paternidad estancadas

El otro gran obstáculo para fomentar la natalidad es el obsoleto régimen de licencias parentales. Pese a la reciente sanción de la Reforma Laboral en el Senado, este tema no fue tocado, manteniendo a la Argentina en el furgón de cola a nivel internacional.

Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo otorga 90 días de licencia por embarazo para las personas gestantes y apenas 2 días corridos por nacimiento para los padres.

Estas cifras contrastan drásticamente con los estándares globales:

El estándar mínimo: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aconseja un mínimo de 98 días (14 semanas) para las madres, sugiriendo extenderlo a 126 días (18 semanas). La Argentina incumple esta recomendación básica.

El atraso regional: Países vecinos como Chile, Colombia y Paraguay ya otorgan 18 semanas o más a las personas gestantes. En cuanto a los padres, Colombia, Uruguay y Ecuador otorgan 8 días o más, mientras que Chile y Brasil ofrecen entre 5 y 8 días.

La peor categoría: Con sus exiguos 2 días, la Argentina comparte la categoría de "menor protección" en licencias de paternidad en América Latina, junto a países como Haití y Honduras.

Especialistas de UNICEF advierten que ampliar las licencias parentales es clave no solo para el desarrollo infantil, sino para potenciar el empleo de las mujeres (que suelen verse obligadas a dejar el mercado formal para cuidar a sus hijos) y reducir los niveles de pobreza.

image La Reforma Laboral del Gobierno no contempla cambios en las licencias por paternidad

Un país sin niños: los datos del colapso demográfico

Las consecuencias de esta combinación de factores económicos y falta de políticas de cuidado están a la vista. Las estadísticas vitales del Ministerio de Salud del ciclo 2024 son contundentes:

Caída histórica: Hubo 413.135 nacimientos, lo que representa una caída del 47% en comparación con los 777.000 registrados hace diez años, en 2014.

Tasa de fecundidad: El promedio de hijos por mujer tocó un piso histórico de 1,23, muy por debajo de la tasa de reemplazo poblacional (2,1).

Esta abrupta disminución ubica a la Argentina con índices de natalidad similares a países europeos envejecidos como Italia (1,21) o Polonia (1,2).

El impacto de este fenómeno ya está reconfigurando la sociedad. Según un estudio de la Universidad Austral basado en el Censo 2022, en el 57% de los hogares argentinos ya no viven menores de 18 años (en 1991 era el 44%).

A su vez, se multiplicaron los hogares unipersonales (pasaron del 13% al 25%) y las familias monoparentales lideradas por mujeres.

El combo es letal: el Estado no acompaña con licencias, la economía castiga con costos de crianza altísimos y, mientras tanto, el país envejece a un ritmo acelerado.