Cayó el "Tucumano", uno de los acusados por el Gobierno de provocar incidentes en el Congreso

Matías Enzo Roldán, apodado “Tucumano”, fue detenido mientras caminaba por el microcentro porteño y quedó imputado por su participación en los disturbios que incluyeron el lanzamiento de bombas molotov, enfrentamientos con la policía y daños en la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores. La captura se produjo apenas 48 horas después de los incidentes, y las autoridades destacaron la rapidez de los operativos para identificar y detener a los presuntos responsables.