El Gobierno de Milei celebró la captura de Maduro: "Es el mayor enemigo de la libertad en América"
En un comunicado, Javier Milei acusó al Maduro de narcoterrorismo y respalda a la oposición venezolana como liderazgo legítimo.
El presidente Javier Milei celebró este sábado “la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro”, a cuyo Ejecutivo ha calificado como “el mayor enemigo de la libertad en el continente, cumpliendo hasta hoy un rol similar al que tenia Cuba en los años setenta exportando el comunismo y el terrorismo a toda la región”.
En un comunicado difundido por la oficina presidencial de Argentina, Milei sostiene que Maduro “ha empleado estrategias de infiltración en varios paises del continente via ataques de migración masiva; ha desarrollado alianzas con distintas ONGs progresistas para impulsar la izquierda radical en el mundo”.
El mandatario también responsabiliza al dirigente venezolano de “fortalecer vinculos con Irán y Hezbolá; ha dado apoyo logistico a Hamás y a la guerrilla en Colombia, y todo esto lo ha financiado con ingresos del narcotráfico que derivan del Cartel de los Soles, organización que fue declarada como grupo terrorista por este Gobierno el pasado 26 de agosto”.
Tras expresar su respaldo a la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González como representantes legítimos de Venezuela, Milei “confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos, y pongan fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario socialista que encabezaba Maduro”.
En cuanto se conoció la detención, el jefe del Estado argentino reaccionó en redes sociales recurriendo a su consigna habitual “viva la libertad, carajo”, celebrando la captura del presidente venezolano y destacando que “la libertad avanza”, en un mensaje acompañado por un vídeo de su intervención en la última cumbre de países del Mercosur en Brasil.
“La Argentina”, afirmó en ese encuentro celebrado el 20 de diciembre en Foz de Iguazú, “saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos a los demás a condenar este experimento autoritario”.
En la misma intervención, Milei cargó contra el régimen chavista al señalar que “La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro no puede seguir existiendo en el continente, o nos terminará arrastrando a todos consigo”.
