El Gobierno de Milei celebró la captura de Maduro: "Es el mayor enemigo de la libertad en América"



En cuanto se conoció la detención, el jefe del Estado argentino reaccionó en redes sociales recurriendo a su consigna habitual “viva la libertad, carajo”, celebrando la captura del presidente venezolano y destacando que “la libertad avanza”, en un mensaje acompañado por un vídeo de su intervención en la última cumbre de países del Mercosur en Brasil.

“La Argentina”, afirmó en ese encuentro celebrado el 20 de diciembre en Foz de Iguazú, “saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos a los demás a condenar este experimento autoritario”.

En la misma intervención, Milei cargó contra el régimen chavista al señalar que “La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro no puede seguir existiendo en el continente, o nos terminará arrastrando a todos consigo”.