Acuerdo Mercosur - Unión Europea: Javier Milei se reunió con el embajador argentino en Francia
El mandatario evaluó junto al diplomático y el canciller Pablo Quirno la evolución e implicancias del acuerdo comercial que entró en vigencia desde este viernes.
Desde este viernes entra en vigencia el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur que, según las proyecciones oficiales, implicará un fuerte aumento de las exportaciones argentinas a Europa y facilita las inversiones de ese continente en nuestro país.
En ese marco, Javier Milei se reunió con el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, con el fin de avanzar en la aplicación concreta del entendimiento comercial entre ambos bloques. El encuentro tuvo lugar en la Quinta de Olivos y allí estuvo también el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.
Francia, por cierto, es uno de los países europeos más críticos del acuerdo, especialmente por el impacto que eventuales exportaciones argentinas y sudamericanas podrían tener sobre su sector agropecuario, que se manifestó fuertemente opositor al pacto comercial.
Incluso el gobierno francés y el propio Emmanuel Macron volvieron a expresar recientemente nuevos reparos durante el proceso de aprobación, manteniendo el debate institucional abierto en Europa, incluso en términos judiciales.
La reunión en Olivos con el embajador y el canciller se concretó después de que el Presidente fuera parte de la teleconferencia entre líderes de la UE y el Mercosur, de la que también participaron el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, por el lado sudamericano, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, por el lado del viejo continente.
La celebración del ministro Luis Caputo
Como ya se informó, fue Luis Caputo quien celebró la entrada en vigencia del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que según las proyecciones oficiales implica un fuerte aumento de las exportaciones argentinas a Europa y facilita las inversiones de ese continente en nuestro país.
“Es un activo de enorme valor estratégico para Argentina”, indicó el ministro de Economía en ese sentido, añadiendo que “la UE es el destino de 1 de cada 4 empresas argentinas exportadoras y el 2° destino de exportación del país, con un flujo comercial de bienes de alrededor de 9.000 millones”.
Para el funcionario “el acuerdo UEMCS que entra en vigor hoy es un activo de enorme valor estratégico para Argentina” al proyectar que las exportaciones nacionales a los países miembros de la UE aumentarían 76% en los primeros cinco años y 122% a diez años gracias a la preponderancia que en ese sentido tendrán la energía, el cobre y el litio.
Los rubros donde se vería también un fuerte impacto son carnes, pesca y productos de economías regionales como maní, vinos y cítricos, al tiempo que se prevé un incremento de exportaciones industriales del 30%, particularmente en los rubros de autopartes e insumos industriales como químicos y petroquímicos, lecitinas, menotropinas, manufacturas de hierro y acero y manufacturas de cuero.
Por otro lado, y según precisó Caputo mediante una publicación en redes sociales, el acuerdo UE-Mercosur impactará en las inversiones, ya que promueve la Inversión Extranjera Directa de la UE en la Argentina, como lo demuestran los datos de aumentos de stocks de IED europea en países que firmaron pactos similares, como Chile, México y Colombia.
Como se sabe, a fines de febrero pasado el Senado de la Nación otorgó hoy su aprobación al Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Esta ratificación parlamentaria da cumplimiento al compromiso internacional firmado el pasado 17 de enero de 2026 en la ciudad de Asunción
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