Acuerdo Mercosur - Unión Europea: Javier Milei se reunió con el embajador argentino en Francia

La celebración del ministro Luis Caputo

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Como ya se informó, fue Luis Caputo quien celebró la entrada en vigencia del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que según las proyecciones oficiales implica un fuerte aumento de las exportaciones argentinas a Europa y facilita las inversiones de ese continente en nuestro país.

“Es un activo de enorme valor estratégico para Argentina”, indicó el ministro de Economía en ese sentido, añadiendo que “la UE es el destino de 1 de cada 4 empresas argentinas exportadoras y el 2° destino de exportación del país, con un flujo comercial de bienes de alrededor de 9.000 millones”.

Para el funcionario “el acuerdo UEMCS que entra en vigor hoy es un activo de enorme valor estratégico para Argentina” al proyectar que las exportaciones nacionales a los países miembros de la UE aumentarían 76% en los primeros cinco años y 122% a diez años gracias a la preponderancia que en ese sentido tendrán la energía, el cobre y el litio.

Los rubros donde se vería también un fuerte impacto son carnes, pesca y productos de economías regionales como maní, vinos y cítricos, al tiempo que se prevé un incremento de exportaciones industriales del 30%, particularmente en los rubros de autopartes e insumos industriales como químicos y petroquímicos, lecitinas, menotropinas, manufacturas de hierro y acero y manufacturas de cuero.

Por otro lado, y según precisó Caputo mediante una publicación en redes sociales, el acuerdo UE-Mercosur impactará en las inversiones, ya que promueve la Inversión Extranjera Directa de la UE en la Argentina, como lo demuestran los datos de aumentos de stocks de IED europea en países que firmaron pactos similares, como Chile, México y Colombia.

Como se sabe, a fines de febrero pasado el Senado de la Nación otorgó hoy su aprobación al Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Esta ratificación parlamentaria da cumplimiento al compromiso internacional firmado el pasado 17 de enero de 2026 en la ciudad de Asunción