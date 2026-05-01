Netflix: la serie basada en una novela que promete ser una de las mejores

La trama construye un entramado de secretos, mentiras y giros inesperados que se desarrollan a lo largo de sus episodios. Cada capítulo suma nuevas pistas, manteniendo al espectador en constante incertidumbre.

El resultado es una historia intensa, ideal para maratonear en pocos días.

Reparto de "No hables con extraños"

El elenco de No hables con extraños aporta solidez a una historia cargada de tensión:

Richard Armitage como Adam Price

Siobhan Finneran como Johanna Griffin

Jennifer Saunders

Hannah John-Kamen

Paul Kaye

Cada personaje cumple un rol clave en el desarrollo de la historia, aportando nuevas capas al misterio central.

Trailer de "No hables con extraños"