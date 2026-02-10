Paro nacional de transporte contra la reforma laboral: qué pasa con colectivos, trenes y subtes este miércoles

¿Hay paro de subte este miércoles?

Sí. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP - Metrodelegados) confirmó su adhesión total al reclamo. En consecuencia, todas las líneas de subte y el Premetro interrumpirán su servicio a partir de las 13 horas.

La medida se mantendrá durante la movilización al Congreso, dejando sin servicio a miles de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires durante la tarde.

¿Hay paro de trenes este miércoles?

Según el detalle de los gremios que adhieren a la medida (como Aeronavegantes, APLA, SOMU y Viales), los sindicatos ferroviarios no figuran en la lista de servicios que suspenderán actividades este 11 de febrero. Por ende, los trenes deberían circular con normalidad, salvo que La Fraternidad o la Unión Ferroviaria comuniquen una medida de último momento.

Lo que sí está confirmado es la cancelación de vuelos por el paro de pilotos y tripulantes de cabina, además del cese de actividades en los puertos y astilleros.