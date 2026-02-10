Protesta policial en Santa Fe: "Falta predisposición por parte del Gobierno"
Lo manifestó ante los medios el abogado y vocero de policías autoconvocados, Gabriel Sarla, al no poder reunirse con funcionarios provinciales.
Luego del frustrado intento de reunión con las autoridades de Santa Fe para abordar el reclamo de los policías autoconvocados, Gabriel Sarla expresó su decepción y aseguró haberse quedado con una “sensación bastante vacía” al no ser recibidos.
Según explicó el vocero y abogado de los oficiales autoconvocados, la reunión con las autoridades provinciales se había gestionado a través de una colega que actuaba como intermediaria: "A mí me mandaron un mensaje para mantener una reunión en el ministerio, aparentemente con el ministro (de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni)", relató.
"Cuando fuimos nos estaban esperando, la secretaria nos manifestó que el señor ministro estaba reunido con el gobernador (Maximiliano Pullaro) y que no nos iba a poder atender. Por lo cual intercambiamos palabras y decidimos venir para acá, para contar lo que pasó y que la gente decida", comentó Sarla, en diálogo con los medios.
En este contexto, aseguró: "Nos fuimos con una sensación bastante vacía. Anhelaba volver a trabajar y a la normalidad, pero volver así con las manos vacías y con un mensaje vacío, uno se siente mal".
"Creo que falta predisposición por parte del Gobierno", manifesté el oficial, quien insistió en que será el ministro quien ahora deberá comunicarse directamente con ellos para retomar el diálogo.
Tensión policial en Santa Fe: cuánto cobran los agentes en febrero de 2026 y qué reclaman en las protestas
La provincia de Santa Fe amaneció este martes con un clima de alta tensión. Efectivos policiales activos, retirados y personal del Servicio Penitenciario, acompañados por sus familias, profundizaron las protestas frente a la Casa Gris y la Jefatura de Policía de Rosario.
El conflicto, que incluyó momentos de tensión entre los propios uniformados, pone sobre la mesa la discusión salarial de la fuerza. ¿Cuánto cobra hoy un policía santafesino y por qué, a pesar de los recientes anuncios del Gobierno, el malestar persiste?
La escala salarial oficial de febrero 2026
El gobierno provincial oficializó mediante el Decreto N° 1895 un aumento del 7% escalonado para el segundo semestre de 2025, trasladando la paritaria de la administración central a las fuerzas de seguridad.
Con esta actualización y las garantías mínimas establecidas, los pisos salariales (netos) quedaron fijados de la siguiente manera para ningún agente cobre menos de:
-
$777.258 desde el 1° de julio.
$819.375 desde el 1° de diciembre..
En la cima de la pirámide, un Director General de Policía percibe un básico de $1.626.942, mientras que el básico de un suboficial ronda los $130.505 (al que se suman los adicionales).
Los "plus" operativos: sueldos de hasta $2 millones
El punto clave de la política salarial del ministro Pablo Cococcioni fue la implementación de suplementos específicos para quienes realizan tareas de calle, buscando diferenciar al personal operativo del administrativo.
Según cifras oficiales, con estos adicionales, los sueldos de bolsillo pueden alcanzar cifras competitivas:
-
Inspector promedio (con plus): Supera los $2.250.000.
Subinspector (con antigüedad): Ronda los $2.180.000.
Suboficial promedio: Se acerca a los $1.900.000..
Estos montos incluyen un plus mensual de $500.000 para operativos en Rosario y Santa Fe, un adicional de $250.000 para choferes de patrulleros y una Tarjeta Alimentaria Policial (TAP) que aumentó a $160.000.
A pesar de que estos números superan en algunos casos a los de las fuerzas federales (PFA y Gendarmería), los manifestantes exigen una "recomposición salarial real" con un básico que no sea inferior a la canasta básica total y liquidaciones más claras.
Además, el reclamo abarca condiciones laborales dignas y el cese de sanciones administrativas para quienes participan de las protestas, en un contexto donde el gobierno provincial busca desactivar el conflicto con una batería de medidas que también incluye cobertura de salud mental y transporte gratuito.
