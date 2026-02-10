Máxima tensión en Santa Fe por protesta policial: al menos 20 efectivos fueron pasados a disponibilidad

El Gobierno provincial denunció que estas movilizaciones buscan desestabilizar la gestión para recuperar privilegios perdidos y confirmó que trabaja junto al Ministerio Público de la Acusación para establecer responsabilidades penales. Para el Ejecutivo, la paralización de unidades móviles representó el cruce de una línea roja que derivó en una purga interna orientada a garantizar el orden institucional.

Por qué hay protestas de la Policía de Santa Fe

A pesar de que estos números superan en algunos casos a los de las fuerzas federales (PFA y Gendarmería), los manifestantes exigen una "recomposición salarial real" con un básico que no sea inferior a la canasta básica total y liquidaciones más claras.

Además, el reclamo abarca condiciones laborales dignas y el cese de sanciones administrativas para quienes participan de las protestas, en un contexto donde el gobierno provincial busca desactivar el conflicto con una batería de medidas que también incluye cobertura de salud mental y transporte gratuito.