Reforma laboral: los cuatro cambios clave a favor de los trabajadores

Tras la reunión clave entre el Gobierno, los gobernadores y la CGT, comenzaron a delinearse los puntos de acuerdo para avanzar con la ley. Si bien la negociación no está cerrada, existen cuatro modificaciones sustanciales en la reforma laboral que beneficiarían directamente a los trabajadores y garantizarían derechos adquiridos que la versión original ponía en riesgo.