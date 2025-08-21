El Gobierno pidió la "expulsión" de los hinchas chilenos y la aplicación del derecho de admisión "de por vida"
Tras la reunión que mantuvieron el vicejefe de Gabinete del Interior de la Argentina y el ministro de Interior chileno, se resolvieron las medidas a tomar.
Tal como estaba previsto, Lisandro Catalán -vicejefe de Gabinete del Interior de la Argentina- recibió a Álvaro Elizalde, ministro de Interior de Chile, en un encuentro que tuvo como eje definir las medidas a tomar luego de los brutales incidentes entre hinchas de Universidad de Chile y de Independiente en la noche de este miércoles.
Tras la reunión, Catalán informó en su cuenta de X: "Recibí al ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, quien viajó a nuestro país a causa de los graves incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y la U. de Chile. También participó de la reunión el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo (@EmbaChileArg)".
Luego, procedió a informar la solicitud de la gestión libertaria: "Desde el Gobierno nacional, encabezado por el Presidente @JMilei, ya dispusimos las medidas de nuestra competencia: identificación de los responsables, pedidos de expulsión y la aplicación del derecho de admisión de por vida en los estadios de Argentina".
"El @MinSeguridad_Ar no tiene injerencia en los dispositivos de seguridad que organizan las provincias. Dentro y fuera de los estadios, la responsabilidad recae en las fuerzas de seguridad provinciales y en el organismo competente, en este caso Aprevide", indicó.
Finalmente, intentó culpar a la administración de Axel Kicillof por lo acontecido: "Son las autoridades bonaerenses quienes deben dar explicaciones y llevar adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y asumir las responsabilidades que les caben".
Imágenes brutales: la violencia en Avellaneda quedó registrada en videos estremecedores
La madrugada posterior al duelo por Copa Sudamericana 2025 entre Independiente y la Universidad de Chile quedó teñida por una serie de videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Lejos de las imágenes oficiales que la Conmebol intentó omitir en la transmisión, los celulares de los hinchas se encargaron de exponer la crudeza de los hechos vividos en el Libertadores de América.
En esas grabaciones se puede observar cómo los fanáticos chilenos, ubicados en el sector superior de la tribuna Pavoni, rompieron baños, encendieron fuego en varias butacas y lanzaron desde la altura todo tipo de objetos hacia la gente local: desde asientos arrancados y fierros hasta inodoros y una bomba de estruendo.
El desconcierto y la falta de respuesta policial generaron una demora en el desalojo, lo que encendió aún más los ánimos. Cuando la tensión parecía llegar a su punto límite, una facción de la barra de Independiente irrumpió para tomar represalias. Lo que siguió fue un enfrentamiento brutal: golpes con palos, corridas desesperadas y escenas de violencia extrema.
