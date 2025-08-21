El Gobierno pidió la "expulsión" de los hinchas chilenos y la aplicación del derecho de admisión "de por vida"

tuit lisandro catalán

Imágenes brutales: la violencia en Avellaneda quedó registrada en videos estremecedores

La madrugada posterior al duelo por Copa Sudamericana 2025 entre Independiente y la Universidad de Chile quedó teñida por una serie de videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Lejos de las imágenes oficiales que la Conmebol intentó omitir en la transmisión, los celulares de los hinchas se encargaron de exponer la crudeza de los hechos vividos en el Libertadores de América.

En esas grabaciones se puede observar cómo los fanáticos chilenos, ubicados en el sector superior de la tribuna Pavoni, rompieron baños, encendieron fuego en varias butacas y lanzaron desde la altura todo tipo de objetos hacia la gente local: desde asientos arrancados y fierros hasta inodoros y una bomba de estruendo.

independiente u de chile 1

El desconcierto y la falta de respuesta policial generaron una demora en el desalojo, lo que encendió aún más los ánimos. Cuando la tensión parecía llegar a su punto límite, una facción de la barra de Independiente irrumpió para tomar represalias. Lo que siguió fue un enfrentamiento brutal: golpes con palos, corridas desesperadas y escenas de violencia extrema.

independiente u de chile 6

independiente u de chile 5