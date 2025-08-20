Un diputado de La Libertad Avanza dio quórum: asegura que el Gobierno "lo defraudó"
Carlos D’alessandro, diputado por San Luis, se sentó hoy en su banca para tratar los vetos del presidente Javier Milei.
El diputado nacional por San Luis de La Liberad Avanza Carlos D’alessandro asistió a la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados y dio quórum para que se trataran los vetos del presidente Javier Milei contra el aumento a las jubilaciones, la vuelta de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Su presencia en el recinto no fue sorpresiva. Horas antes, sentó su postura diferenciándose una vez más del bloque y sostuvo que el Gobierno “lo defraudó”.
“Creo que el Gobierno se está haciendo daño solo en algunas cosas con medidas que toman”, expresó D’alessandro esta mañana en declaraciones a Splendid AM 990. "Mi posición hoy es evaluar lo que el Gobierno está haciendo", agregó luego respecto a su accionar en la Cámara baja.
Al ser consultado sobre el anuncio dado por el vocero presidencial Manuel Adorni sobre una suba a las prestaciones, el diputado se mostró a favor: “Ojalá que le puedan aumentar a las personas con discapacidad. Yo estoy en esa comisión y creo que es necesario lograr un aumento y un acomodamiento de lo que hoy se le da a ese sector, que es muy vulnerable. Esperemos que se concrete”.
El diputado viene de realizar una grave denuncia contra Eduardo “Lule” Menem, a quien acusó de “intervenir” la provincia de San Luis en el armado de las listas para las elecciones legislativas: "Me intervinieron el partido, intervinieron la libertad, no nos dieron libertad de acción para colocar nuestros candidatos y nos metieron la casta por la ventana. Entonces, políticamente con el Gobierno estamos un poco alejados porque nosotros vinimos a cambiar la historia de Argentina y no a a ser cómplices”, denunció.
Y lanzó: "Quiero ver si en materia económica me está mintiendo como está mintiendo en la política”.
“A mí ya me defraudaron”, consideró Carlos D’alessandro y amplió: “Al momento que te intervienen el partido, que durante un año estuviste trabajando con toda la militancia en una provincia como San Luis, que es una provincia feudal, que arreglan con un gobernador feudal y te meten la casta por la ventana, políticamente te defraudan”.
Según el diputado “nunca hubo negociación” y en San Luis “pusieron a dos candidatos con el dedo” en referencia a una exministra del gobernador Claudio Poggi y un exconcejal de Junto por el Cambio “que nada tiene que ver con el espacio”.
“Desplazaron toda la dirigencia. Nos bajamos de la alianza y presentamos la lista como partido, lo que nos permite la Constitución de la Nación y la carta orgánica, y nos intervinieron. O sea, no hay situación democrática dentro del gobierno, por lo cual políticamente nos metieron la casta por la ventana”, dijo y deslizó, poniendo en duda la gestión de Milei: “Teníamos dos banderas importantes. Una era termina con la casta y la otra termina con la inflación, se ve que con la casta no vamos a terminar, hay que ver si vamos a terminar con la inflación”.
Una vez mas, Carlos D’alessandro apuntó directamente contra Lule Menem como "el encargado” del armado en la provincia: “Se tomaba un avión privado para venir a intervenir, o sea, más casta que eso”, denunció el diputado.
"Es decepción y dolor porque uno está comprometido con la causa del presidente Javier Milei y yo creo todavía en el presidente. Él no lo debe saber, pero nosotros estamos peleando la batalla que él nos enseñó a pelear, que era contra la casta política, o sea, los acuerdos políticos para favorecer una casta que se estaba muriendo y de repente revivirla en la provincia de San Luis es muy grave para nosotros”, cerró sobre el tema.
