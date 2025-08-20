Un diputado de La Libertad Avanza dio quórum: asegura que el Gobierno "lo defraudó"

diputado carlos d'alessandro milei

“A mí ya me defraudaron”, consideró Carlos D’alessandro y amplió: “Al momento que te intervienen el partido, que durante un año estuviste trabajando con toda la militancia en una provincia como San Luis, que es una provincia feudal, que arreglan con un gobernador feudal y te meten la casta por la ventana, políticamente te defraudan”.

Según el diputado “nunca hubo negociación” y en San Luis “pusieron a dos candidatos con el dedo” en referencia a una exministra del gobernador Claudio Poggi y un exconcejal de Junto por el Cambio “que nada tiene que ver con el espacio”.

“Desplazaron toda la dirigencia. Nos bajamos de la alianza y presentamos la lista como partido, lo que nos permite la Constitución de la Nación y la carta orgánica, y nos intervinieron. O sea, no hay situación democrática dentro del gobierno, por lo cual políticamente nos metieron la casta por la ventana”, dijo y deslizó, poniendo en duda la gestión de Milei: “Teníamos dos banderas importantes. Una era termina con la casta y la otra termina con la inflación, se ve que con la casta no vamos a terminar, hay que ver si vamos a terminar con la inflación”.

Una vez mas, Carlos D’alessandro apuntó directamente contra Lule Menem como "el encargado” del armado en la provincia: “Se tomaba un avión privado para venir a intervenir, o sea, más casta que eso”, denunció el diputado.

"Es decepción y dolor porque uno está comprometido con la causa del presidente Javier Milei y yo creo todavía en el presidente. Él no lo debe saber, pero nosotros estamos peleando la batalla que él nos enseñó a pelear, que era contra la casta política, o sea, los acuerdos políticos para favorecer una casta que se estaba muriendo y de repente revivirla en la provincia de San Luis es muy grave para nosotros”, cerró sobre el tema.