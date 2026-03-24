El Gobierno publicó su video completo por el Día de la Memoria: dura una hora y cuarto

El video completo del Gobierno por el Día de la Memoria

Embed Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias.



A 50 años del inicio del 24 de marzo de 1976, la Casa Rosada presenta dos testimonios que ayudarán a comprender… pic.twitter.com/icsjrHZLNR — Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2026

Día de la Memoria: masiva vigilia por la identidad en Plaza de Mayo

La Plaza de Mayo se convirtió este lunes en el epicentro de una movilización multitudinaria. Bajo la consigna de la Vigilia por la Identidad, miles de personas se concentraron desde la tarde para esperar el inicio del 24 de marzo, en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en lo que representa el 50° aniversario del último golpe de Estado en Argentina.

La convocatoria, que comenzó a las 16:00 horas, superó las expectativas de los organizadores. Organizaciones de Derechos Humanos, movimientos sociales y familias autoconvocadas colmaron el histórico paseo frente a la Casa Rosada.

Desde la organización La Garganta Poderosa, que ha sido uno de los motores de la difusión de esta vigilia, compartieron imágenes de la multitud con un mensaje cargado de emoción. "Lo soñamos y pasó, ¡la Plaza ya se copó! Siguen los paneles, la música, la feria, con invitados e invitadas de lujo. Venite, traé mate y a la familia. Acá vamos a estar hasta las 00hs. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia", destacaron.