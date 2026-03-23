Vigilia por la Memoria en Plaza de Mayo: hasta qué hora es y qué artistas participan

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La actividad funcionará como antesala de la movilización del 24 de marzo, cuando se realizará el acto central. Desde las 14, distintas organizaciones se concentrarán en diversos puntos para marchar hacia Plaza de Mayo.

Como cada año, se espera una amplia participación de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, en una jornada que busca reafirmar el compromiso colectivo con la memoria, la verdad y la justicia.

La vigilia cuenta con el acompañamiento de organismos y entidades como CLACSO, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, SERPAJ, CELS, la Fundación Rosa Luxemburgo, la Heinrich Böll Stiftung y la Fundación Friedrich Ebert, entre otras.