Vigilia por la Memoria en Plaza de Mayo: hasta qué hora es y qué artistas participan
La jornada, organizada por La Garganta Poderosa, reúne a referentes de la cultura, el periodismo y los derechos humanos en la antesala del 24 de marzo, con actividades, música en vivo y espacios de reflexión colectiva.
A 50 años del Golpe de Estado cívico - militar, se realiza en Plaza de Mayo la "Vigilia por la Identidad", una jornada que convoca a referentes de la cultura, el periodismo y los derechos humanos en la antesala del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
La actividad, organizada por La Garganta Poderosa bajo el lema "Porque la memoria no se nos pasa, 50 gargantas en la Plaza", propone un espacio de encuentro y reflexión colectiva con charlas, música en vivo y testimonios, con el objetivo de sostener la memoria y reivindicar a las y los 30.000 detenidos-desaparecidos.
"Por Memoria, Verdad y Justicia. Con 30.000 luchas como bandera. Para llegar al 24 y que en todas partes se diga y escuche: presentes, ahora y siempre", señalaron desde la convocatoria difundida en redes sociales.
La vigilia comenzó a las 16 y se extenderá hasta la medianoche, con la participación de artistas y figuras destacadas de distintos ámbitos. En el plano musical, estarán presentes Tete de La Renga, Emiliano Brancciari, Willy Bronca, Peteco Carabajal, La Delio Valdez, El Plan de la Mariposa y la Murga Levantate y Vamo.
También formarán parte de la jornada figuras del cine y la actuación como Natalia Oreiro, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y la directora Lucrecia Martel, así como referentes del periodismo y la comunicación como Darío Sztajnszrajber, Sofía Calvo, Pablo Grillo, Gustavo Sylvestre, Julia Mengolini, Juan Amorín, Gustavo Sylvestre, Flavio Azzaro, Fernando Borroni, entre otros, quienes participarán en distintos espacios de intercambio.
La actividad funcionará como antesala de la movilización del 24 de marzo, cuando se realizará el acto central. Desde las 14, distintas organizaciones se concentrarán en diversos puntos para marchar hacia Plaza de Mayo.
Como cada año, se espera una amplia participación de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, en una jornada que busca reafirmar el compromiso colectivo con la memoria, la verdad y la justicia.
La vigilia cuenta con el acompañamiento de organismos y entidades como CLACSO, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, SERPAJ, CELS, la Fundación Rosa Luxemburgo, la Heinrich Böll Stiftung y la Fundación Friedrich Ebert, entre otras.
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